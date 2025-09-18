Para muchos, un sueño: conocer y conducir en una ruta entre viñedos la nueva gama Porsche 2025 con bodegas Marqués del Atrio de anfitrión

La bodega Marqués del Atrio, ubicada en Mendavia, se ha convertido en el epicentro del lujo y la modernidad automovilística en la Rioja Oriental con la presentación de la gama Porsche 2025.

La elección de este enclave no ha sido casual: la bodega comparte con Porsche valores fundamentales como la excelencia, la innovación y la búsqueda constante de la calidad, convirtiéndose en el escenario perfecto para dar a conocer estos exclusivos modelos.

Durante la jornada, organizada por la D.O.Ca. Rioja junto a Porsche y Marqués del Atrio, personalidades influyentes de la región, representantes institucionales y directivos de ambas marcas han disfrutado de una experiencia única que aunó tradición vitivinícola y vanguardia tecnológica.

El evento ha contado con una ruta de conducción por los paisajes de la zona, donde los invitados pudieron comprobar de primera mano las prestaciones, el confort y la deportividad que caracterizan a los de Porsche 2025. Se pusieron al volante de toda la gama actual de la marca alemana: 911, Cayenne, Macan, Panamera y Taycan. Entre todos ellos sobresalía el nuevo Macan eléctrico, el último lanzamiento de Porsche y la referencia entre los automóviles compactos de lujo.

«Nos gusta presentar nuestro Marqués del Atrio como un Rioja insólito, diferente a lo habitual. Lo mismo ocurre con Porsche, que con cada nuevo modelo rompe el molde. Por eso me emociona la unión de ambas marcas en este maravilloso paraje de Mendavia», señala Jorge Rivero, director Comercial de Marqués del Atrio y parte de la 5ª generación de la familia Rivero.

Durante la cita también se ha podido degustar los vinos de Marqués del Atrio, reforzando el maridaje entre dos universos que comparten pasión por el detalle y un firme compromiso con la exclusividad.