Para lo que la pagan, mejor tirarla: Las uvas por los suelos para hacer visible la situación de los viticultores

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores ASAJA de Socuéllamos ha convocado a los agricultores para reivindicar el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria y, con ello, unos precios justos de la uva que cubran los costes de producción. Durante el acto de protesta se ha tirado un remolque de uvas por los suelos; un símil con lo que está sucediendo en el sector, ya que los viticultores se ven obligados a tirar el precio de su producto.

Los viticultores están afrontando ya la recta final de la campaña de la vendimia con unos precios “ruinosos” a juicio del presidente local de la organización agraria, Pedro Alcolea, quien ha asegurado que “el campo no puede más, tenemos que hacer algo o de lo contrario asistiremos a la desaparición de muchas explotaciones”, de ahí que hayan escenificdo que prefieren tirar las uvas por los suelos que malvenderlas.

Con un aforo limitado por el COVID-19 y las características del lugar de encuentro, los productores han secundado esta movilización en la plaza de la Constitución de la localidad de La Mancha, que ha contado con la presencia de los dirigentes de ASAJA Castilla-La Mancha y representantes provinciales de la organización. Por su parte, el vicepresidente de ASAJA Castilla-La Mancha y secretario general de la organización en Ciudad Real, Florencio Rodríguez, ha insistido en la importancia de pagar por calidad y considera esencial reforzar los contratos de compraventa de uva, recordando que es obligatorio tanto hacerlos como cumplirlos. En este sentido, ha dicho que la organización profesional agraria no descarta más concentraciones mientras no se garanticen precios que cubran, como mínimo, los costes de producción de la uva en todos los lugares donde el viticultor la deposita.

“O HAY UNIDAD PARA DEFENDER LOS COSTES DE PRODUCCIÓN PUBLICADOS RECIENTEMENTE O LOS AGRICULTORES SE IRÁN ARRUINANDO”

Asimismo, Rodríguez ha incidido en que la trazabilidad del producto supone uno de los pilares básicos para el buen funcionamiento y la prosperidad del sector. En este punto, ha exigido que se actúe rígidamente desde las administraciones para que el vino que se venda sea el que realmente se identifica en el etiquetado de la botella. “De esta manera, se evitarán posibles situaciones de fraude y será más fácil para el consumidor a la hora de adquirir un producto”, ha dicho.

Por último, ha recalcado la importancia de “que se siga incentivando el consumo de vino por parte de las Administraciones, máxime en un año como éste, golpeado fuertemente por la COVID-19 y el consecuente cierre del canal HORECA, el Brexit y la imposición de los aranceles americanos”.

Por su parte, Fernando Villena, presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, ha recordado que el campo sigue produciendo a pesar de la situación de pandemia y se ha estado recogiendo el producto. Ha explicado que “la situación no es buena porque en estos momentos no hay mercado y el poco mercado que ha habido ha sido con precios por los suelos”. Ha sido tajante al señalar que “o hay unidad para defender los costes de producción” publicados recientemente “o los agricultores se irán arruinando”. Ha lamentado que los precios de la uva estén un 30% más bajos y ha dicho que “las perspectivas de futuro del vino y mosto no están claras”.

Junto con la de Socuéllamos ya son cuatro las manifestaciones (Moral de Calatrava, Valdepeñas y Villarrobledo) contra la situación actual de bajos precios celebradas en Castilla-La Mancha en lo que va de vendimia, aunque en ésta es la primera vez que se tira uvas por los suelos.