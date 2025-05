Paquete de simplificación de la PAC: reclaman «primero los presupuesto y luego las medidas. Sin presupuesto, no hay política útil”

El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha trasladado al comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, la preocupación del campo español ante el paquete de simplificación de la PAC presentado por la Comisión Europea y ha dejado claro que «primero los presupuesto y luego las medidas. Sin presupuesto, no hay política útil”. Aunque agradeció los avances en reducción de burocracia y apoyo a pequeñas explotaciones y ecológicos, advirtió de una ausencia notable: “Echamos en falta dónde están las medidas para los profesionales de la agricultura”.

Durante el encuentro mantenido con las principales organizaciones agrarias del sur de Europa, Barato fue claro: “Primero el presupuesto y luego las medidas. Sin presupuesto, no hay política útil”. En su intervención, insistió en que no se trata de crear nuevos fondos, sino de garantizar que los ya existentes lleguen a los agricultores reales y no a quienes ven la actividad agraria como un hobby. “No se puede hacer más con menos, ni aceptar presupuestos recortados con una inflación del 14%”, ha subrayado.

En línea con lo expresado por otros representantes agrarios de Italia, Croacia, Francia, Grecia o Portugal, ASAJA ha dejado claro que la simplificación administrativa no puede ser una cortina de humo que oculte la falta de ambición presupuestaria. “Las medidas son un entretenimiento si no van acompañadas de un respaldo económico real”, afirmó Barato.

A pesar del talante dialogante del comisario Hansen, las organizaciones agrarias salieron del encuentro con una sensación agridulce. Todas coincidieron en la urgencia de contar con un presupuesto sólido, en mantener los dos pilares de la PAC y en rechazar cualquier intento de fondo único o recortes encubiertos. Como remarcó Pedro Barato al cierre de su intervención: “Queremos hacer agricultura. Y para eso necesitamos respaldo político y presupuestario, no palabras vacías”.