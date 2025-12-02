Otro varapalo de Europa: denuncian un acuerdo en la UE que establece un umbral de 562.000 toneladas de arroz para activar la cláusula de salvaguardia

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha rechazado frontalmente el preacuerdo alcanzado por la Comisión y el Parlamento europeos en relación con las importaciones de arroz de terceros países. Según fuentes comunitarias, el preacuerdo alcanzado ayer establece un umbral de 562.000 toneladas para activar una cláusula de salvaguardia frente a las importaciones.

La Comisión Europea y el Parlamento cerraron ayer este acuerdo, a pesar de la oposición de España, Grecia e Italia –los principales países productores– del lado del Consejo. UPA critica que con este umbral, esta cláusula “no servirá para nada”, ya que cuando se activase “ya se habrían arruinado los agricultores arroceros por la invasión de arroces de países remotos.

“Nos oponemos totalmente a este planteamiento. Es un nuevo acuerdo indigno que nos sume en el abandono a los arroceros”, asegura Ignacio Huertas, secretario de Agricultura de UPA. Los productores de arroz europeos aseguran no poder competir en igualdad de condiciones con las producciones foráneas. “Aquí producimos de forma más sostenible, con mayor calidad y seguridad alimentaria y sin utilizar productos fitosanitarios que aquí están prohibidos”, afirman.

“LOS CONSUMIDORES ESTÁN COMPRANDO ARROZ DESCONOCIENDO QUE PROVIENE DE PAÍSES A MILES DE KILÓMETROS DE DISTANCIA”

UPA lamenta que importaciones masivas de arroz están hundiendo en los últimos años el sector del arroz europeo, algo que Europa “no debe consentir”, recuerdan desde UPA, pues la UE es deficitaria en la producción de este alimento básico.

UPA recuerda también que la falta de una normativa europea que obligue a reflejar adecuadamente el origen de los alimentos impide que los consumidores tomen sus decisiones de compra conociendo, al menos, el país de origen. “Los consumidores están comprando arroz desconociendo que proviene de países a miles de kilómetros de distancia”, han señalado.

En los próximos días, y tras conocer este nuevo preacuerdo injusto, UPA decidirá las acciones a realizar para mostrar su “absoluto rechazo” a esta medida. Por todo esto, los agricultores exigen a todas las fuerzas políticas en el Parlamento Europeo a que no ratifiquen este preacuerdo en el Pleno de la Eurocámara.