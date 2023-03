Otro enfado con la ministra: Teresa Ribera firma en Europa una carta de apoyo a la protección legal del lobo sin ningún consenso con el sector

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha podido acceder a una carta dirigida al comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, en relación a la protección legal del lobo en la Unión Europea a la vista de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo en diciembre de 2022 sobre la protección de la ganadería y de los grandes carnívoros en Europa, y a la que se ha sumado Teresa Ribera sin tener en cuenta a nadie más y, mucho menos al sector agrario.

Unión de Uniones explica que la carta, impulsada por el Ministro de Medio Ambiente de Eslovaquia, fue apoyada por otros ministros competentes en la materia de otros 11 Estados miembro, entre los que destaca España.

En la misma, se viene a expresar que la Comisión Europea debe continuar con la misma filosofía de protección de especies que hasta ahora, es decir, mantener el estatus de protección legal del lobo, «al mismo tiempo que se promueve la implementación de instrumentos y políticas que harán posible no solo compensar, justamente y sin cargas administrativas innecesarias, por el daño potencialmente causado, en particular al ganado, pero también aquellos que contribuirán a su refuerzo y crecimiento.»

Según han reconocido desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a Unión de Uniones, «la decisión de suscripción de la carta corresponde exclusivamente a la ministra, ante la solicitud realizada por el Ministerio eslovaco a través de las instancias comunitarias en las que ambos países están representados. La carta sobre la protección legal del lobo no se firma por decisión de un órgano ejecutivo en reunión ordinaria o extraordinaria, y por tanto no cabe dar traslado de ninguna información al respecto de posibles actas que recojan el acuerdo alcanzado para la firma.»

Unión de Uniones se muestra muy crítica con esta actitud y con el contenido de la carta de protección legal del lobo. «Si el apoyo a esta carta y, por ende, la posición de España frente a este tema que nos toca tanto de cerca, y con distintas situaciones territoriales, depende sólo y exclusivamente de la ministra, apaga y vámonos», comentan desde la organización. «Creemos que estas decisiones no se pueden tomar con tanta ligereza y de forma unilateral en un estado democrático y con competencias repartidas», añaden.

A CONTRACORRIENTE DEL SECTOR Y LAS CC.AA

Asimismo, la organización señala que además de la falta de procedimientos para adoptar una postura que refleje la posición real respecto a este tema a nivel estatal, Unión de Uniones considera que con esta carta la ministra Ribera «asigna a España la postura de estar a favor de la mayor protección del lobo posible, cuando la mayoría de Comunidades Autónomas que gestionan la especie actualmente están abiertamente en contra y sin tampoco encontrar consenso con el sector en este aspecto».

En la misma línea, la organización destaca que, al firmar esa carta, la ministra también pone de manifiesto la importancia de las compensaciones justas al sector ganadero. Sin embargo, las asignaciones presupuestarias del MITECO a tal fin «son absolutamente insuficientes y, mientras tanto, el sector sigue alimentando con su ganado y sus ingresos al lobo incluso en donde no necesita protección. Es de una incongruencia total», afirman.

«No se puede estar en misa y repicando y, lamentablemente, no se puede contentar a todos. Desde luego la ministra ya ha elegido, pero que, por lo menos, que no nos hable de las bondades de la ganadería extensiva cuando ella no permite que se desarrolle en paz», concluyen desde la organización.