Otro cabreo con los políticos: el recurso de inconstitucionalidad a la Ley contra el Desperdicio Alimentario frena las elecciones agrarias

La asociación Agricaman, agricultores y ganaderos independientes de Castilla-La Mancha, ha denunciado «la traición política que el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo al frente y Paco Núñez en Castilla-La Mancha, está cometiendo contra el campo español, impidiendo que los agricultores y ganaderos puedan votar y elegir democráticamente a sus representantes», después de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra toda la Ley contra el Desperdicio Alimentario que afecta directamente a la Ley de Representatividad Agraria.

En 2014, el Gobierno del PP aprobó una ley estatal que debía permitir elecciones agrarias en todo el país. Sin embargo, la dejaron en un cajón, nunca la desarrollaron y nos condenaron a un sistema controlado a dedo por los gobiernos autonómicos.

Este año, el Gobierno de España aprobó la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que, «aunque insuficiente, al menos abre la puerta a reconocer como representativas a las organizaciones presentes en siete comunidades autónomas, estableciendo criterios objetivos y reduciendo el dedazo político. No es lo que queremos —porque la verdadera democracia agraria solo se logra con urnas—, pero es un paso adelante frente a la actual dictadura agraria», según la organización agraria

Y justo cuando se da este pequeño avance, «Feijóo decide dinamitarlo presentando un recurso de inconstitucionalidad contra toda la ley. No contra los artículos concretos que pueda considerar inadecuados, sino contra la ley entera, intentando mantener vivo un sistema de representatividad amañado en beneficio de organizaciones como ASAJA o UPA, que son marionetas del poder político y que han renunciado a defender a los agricultores», afirma Agricaman en una nota de prensa

«LO DECIMOS ALTO Y CLARO: FEIJÓO Y NÚÑEZ HAN EXPROPIADO EL VOTO DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS. NOS HAN QUITADO LA VOZ, NOS HAN DEJADO BAJO UNA DICTADURA AGRARIA”

Pero, en su opinión, la traición no queda ahí. «En Castilla-La Mancha, Paco Núñez se ha convertido en la sucursal regional de ASAJA, apoyando una Ley de Representatividad Agraria que nos roba el voto, impidiendo que los agricultores y ganaderos de la región podamos decidir quién nos representa. Ha elegido ponerse del lado de una organización privilegiada, cerrando filas con Emiliano García-Page y con el PSOE en esta cuestión, demostrando que cuando se trata de silenciar al campo, PP y PSOE son lo mismo».

Desde Agricaman «lo decimos alto y claro: Feijóo y Núñez han expropiado el voto de los agricultores y ganaderos. Nos han quitado la voz, nos han dejado bajo una dictadura agraria y han demostrado que no les interesa la democracia en el campo. Prefieren organizaciones dóciles, que no protesten mientras se desvían cientos de millones de euros de fondos agrarios a chiringuitos como GEACAM, en lugar de destinarlos a apoyar al sector».

Por todo esto, exigen «elecciones agrarias inmediatas en todas las comunidades autónomas, con un censo formado exclusivamente por agricultores y ganaderos profesionales, con urnas, garantías y un escrutinio público y auditable».

Y lanzamos un mensaje directo: «Feijóo y Núñez no son bienvenidos en Castilla-La Mancha mientras sigan negando el voto al campo. Han demostrado que no tienen ni autoridad moral ni legitimidad política para hablar en nombre de los agricultores. Con sus hechos han elegido el lado equivocado: el de los privilegios, el dedazo y el silencio cómplice».