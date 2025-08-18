Organizaciones agrarias y ayuntamientos convocan a los afectados por los incendios de Salamanca para coordinar medidas conjuntas de apoyo

Las organizaciones agrarias y ayuntamientos afectados convocan a todos los afectados por los incendios, especialmente a agricultores y ganaderos de Salamanca, a un encuentro informativo y de coordinación para trabajar de forma coordinada en las medidas conjuntas de apoyo a los afectados pero también a las explotaciones y animales.

Los devastadores incendios declarados en municipios salmantinos como Cipérez, La Jarilla, El Payo y otras zonas de la provincia han dejado un importante rastro de destrucción en explotaciones agrícolas, apícolas y ganaderas, afectando a instalaciones, colmenas, terrenos de cultivo, maquinaria y animales. Las llamas, que han calcinado miles de hectáreas, han golpeado con dureza al sector primario, uno de los motores económicos y sociales del medio rural salmantino.

Por ello, las organizaciones agrarias ASAJA Salamanca, UPA Salamanca, y COAG Salamanca, en colaboración con los alcaldes de las localidades afectadas, convocan a todos los damnificados por los recientes incendios forestales en la provincia de Salamanca a un encuentro informativo y de coordinación. El acto tendrá lugar el próximo 20 de agosto a las 19:30 horas en el Salón Multifuncional de Villar de Peralonso.

Ante esta emergencia, las organizaciones han puesto en marcha un mecanismo de coordinación con tres objetivos principales:

1. Recopilar información detallada de los daños sufridos en cada explotación afectada.

2. Canalizar donaciones solidarias de paja, forrajes y otros productos destinados a garantizar el alimento del ganado.

3. Solicitar a la Administración la habilitación de transporte gratuito y ayudas directas urgentes, para que estas contribuciones lleguen lo antes posible a las explotaciones.

4. Mantener contacto permanente con la Administración, que se ha comprometido a facilitar alimentos y agua de forma inmediata.

Las organizaciones agrarias y ayuntamientos convocantes subrayan que la unión del campo es fundamental en momentos tan críticos y recuerdan que la solidaridad es la mejor herramienta frente a la adversidad.