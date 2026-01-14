Oposición a la decisión de proceder al derribo de la Presa de Mesa de Veganzones y Cabezuela y críticas a la forma de actuar del Miteco

Desde ASAJA Segovia critica la forma de actuar del Ministerio para la Transición Ecológica y no entienden la política hidráulica de este Gobierno tras el derribo de la Presa de Mesa de Veganzones y Cabezuela. «Nuestra provincia está padeciendo la irracionalidad del Ministerio de Transición Ecológica y de la Confederación Hidrográfica del Duero dirigida por el Gobierno de la Nación», aseguran en una nota de prensa.

Para la organización, «se siguen derribando presas sin ningún criterio técnico y con un coste inasumible por el Estado. Es una destrucción de riqueza manifiesta. Estas infraestructuras se pueden mejorar para el beneficio de la sociedad en general», defienden.

Desde Asaja recuerdan que en la madrugada del 13 de enero se procedió al derribo de la Presa de Mesa en Veganzones y que en la provincia se han derribado las presas de Navafría y Moraleja de Coca (Nava de la Asunción). «Construcciones que se deberían mantenerse y limpiarlas por el servicio que suponen y la retención de agua que causan, tan necesario para nuestra sociedad y más en el periodo que estamos viviendo de sequías prolongadas».

Asimismo lamentan que «este tipo de actuaciones no atienden a ningún tipo de criterio técnico, ni medioambiental. Las políticas hidráulicas que se están siguiendo en los últimos años van totalmente en contra del bienestar social y del mantenimiento del medio ambiente, desde nuestra Organización Provincial solicitamos que se aplique el sentido común y se cuente con el sector y la población del medio rural antes de realizar este tipo de actuaciones».

Por todo esto, desde ASAJA Segovia solicitan mantener y mejorar este tipo de infraestructuras; optimizar el gasto público mejorando las infraestructuras ya existentes; destinar más dinero público a la mejora de nuestros regadíos y impulsar inversión en infraestructuras de retención de agua para nuestra agricultura, ganadería y medio ambiente.