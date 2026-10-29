Olimpia Coral comparte con Fademur su historia de lucha contra la violencia digital y conoce la realidad de las mujeres rurales españolas

La activista mexicana Olimpia Coral Melo ha mantenido un encuentro con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) durante su visita a Madrid con motivo de la presentación del documental Llamarse Olimpia y compartir con las mujeres rurales españolas su experiencia tras sufrir violencia digital y el proceso de lucha que consiguió convertir un caso personal en un cambio legislativo en México.

La visita ha permitido, además a Olimpia Coral, conocer de primera mano las experiencias y reivindicaciones de las mujeres rurales españolas y las dificultades añadidas que pueden afrontar ante situaciones de violencia por el hecho de vivir en pueblos y pequeños municipios.

Durante su estancia en la sede de Fademur, la activista ha recogido también el reconocimiento que la organización le concedió el pasado 8 de octubre, durante el acto celebrado en Salamanca con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Coral no pudo recogerlo personalmente en aquella ocasión, por lo que aprovechará su visita a Madrid para recibirlo de manos de Fademur.

UNA HISTORIA DE LUCHA QUE SE CONVIRTIÓ EN LEY

Olimpia Coral ha explicado su propia experiencia y el proceso que siguió desde que sufrió violencia digital hasta conseguir que su lucha trascendiera su caso personal y contribuyera a impulsar en México la conocida como Ley Olimpia, una legislación orientada a reconocer y combatir distintas formas de violencia digital contra las mujeres.

La historia de Coral es también la historia de una red de mujeres. El acompañamiento y apoyo que encontró durante su proceso fueron fundamentales para afrontar las consecuencias de la violencia sufrida, denunciarla y convertir su experiencia en una reivindicación colectiva

Su lucha terminó contribuyendo a un cambio legislativo que hoy lleva su nombre y que se ha convertido en un referente de la lucha contra la violencia digital hacia las mujeres.

El encuentro con Fademur ha permitido a Coral conocer también la realidad de las mujeres rurales españolas y las particularidades que puede adquirir la violencia machista cuando se produce en pueblos y pequeñas zonas rurales.

Las mujeres rurales pueden afrontar obstáculos y vulnerabilidades añadidas ante situaciones de violencia. Las mayores distancias hasta los recursos especializados, la falta de servicios y espacios seguros, las dificultades de transporte o la menor disponibilidad de recursos para denunciar y afrontar las consecuencias de la violencia son algunos de ellos.

A ello se suma una característica propia de muchos pequeños municipios: todo el mundo se conoce. La falta de anonimato puede convertirse en una barrera añadida a la hora de pedir ayuda, denunciar una situación de violencia o iniciar un proceso de recuperación.

Por ello, desde Fademur se reivindica la necesidad de garantizar que el lugar de residencia no determine las posibilidades de una mujer de acceder a protección, atención, acompañamiento y justicia.

El encuentro con Olimpia Coral ha permitido poner en común estas realidades y reflexionar sobre la fragilidad que sufre un medio como el rural, y las consecuencias de la falta de una regularización para frenar el mal uso de la inteligencia artificial.

Frente a todo esto, en el encuentro se ha destacado la importancia de las redes de apoyo entre mujeres, especialmente en aquellos contextos en los que el acceso a los recursos puede resultar más complicado.

UN RECONOCIMIENTO Y UNA TRAYECTORIA DE LUCHA

El reconocimiento concedido por Fademur a Olimpia Coral se enmarca en el compromiso de la organización con las mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen a visibilizar y combatir las violencias machistas y a abrir camino para otras mujeres.

La activista mexicana representa precisamente el potencial transformador de las redes de mujeres: una experiencia personal de violencia que, gracias a la organización, el acompañamiento y la resiliencia, terminó convirtiéndose en una lucha colectiva y en una herramienta legal para proteger a otras mujeres.

Además de participar en este encuentro y recoger el reconocimiento de Fademur, Olimpia Coral ha colaborado con la organización en la grabación de un spot con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que próximamente será difundido a través de las plataformas oficiales de Fademur.

Su participación permitirá trasladar a esta campaña la experiencia de una mujer cuya lucha consiguió convertir una situación de violencia digital en una reivindicación colectiva y en una herramienta legal para proteger a otras mujeres.

Con esta colaboración, Fademur vuelve a poner el foco en la necesidad de abordar las violencias contra las mujeres desde todos los territorios y en todas sus formas, también aquellas que se producen en los espacios digitales.

Porque, como demuestra la historia de Olimpia Coral, las redes de mujeres pueden convertirse en redes de protección, de resistencia y también de transformación social.