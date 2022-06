OLEAND Manzanilla Olive, la mayor cooperativa de primer grado de aceituna de mesa ya es una realidad

Los presidentes de las cooperativas Oleand S.Coop. And. y Manzanilla Olive S. Coop. And. 2º Grado, Antonio Candil y Diego Gallego, respectivamente, han formalizado la fusión de ambas entidades en OLEAND Manzanilla Olive S. Coop. And., mediante la firma de las escrituras públicas de la nueva cooperativa. Con este proceso, OLEAND Manzanilla Olive se convierte en la mayor cooperativa de primer grado de Andalucía especializada en aceituna de mesa.

La fusión se ha materializado en un acto en el que han participado la delegada territorial de Agricultura, María Isabel Solís; su homóloga en Empleo, María Del Mar Rull; el secretario general Provincial de Agricultura, Jesús González; el concejal de Desarrollo del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, Miguel Ángel Martín; y el gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, Enrique Sanz. Todos han coincidido en señalar que las cooperativas fusionadas han sabido priorizar el interés del grupo para posibilitar una mejora de los agricultores y las agricultoras asociadas.

Este nuevo proyecto va a facilitar la estrategia de crecimiento y expansión de la entidad con el objetivo de alcanzar nuevos clientes y mercados y un mayor ámbito territorial, convirtiéndola en una empresa más cercana al socio agricultor, gracias a los numerosos puntos de recepción y a las instalaciones de las ocho cooperativas que hasta ahora integraban el grupo Manzanilla Olive, repartidas por las provincias de Sevilla y Huelva.

El proceso de integración de ambas plantillas ya ha empezado a ejecutarse en la sede principal de la nueva entidad en La Puebla de Cazalla. A partir de ahora, todos los activos, así como la plantilla de Manzanilla Olive pasarán a formar parte de la nueva cooperativa resultante, OLEAND Manzanilla Olive.

“Hemos iniciado este ambicioso y novedoso proyecto poniéndonos siempre en el lugar de las personas y entidades asociadas, a fin de optimizar su esfuerzo y sus recursos, y promocionando un modelo cooperativo de éxito que garantice la cohesión y el desarrollo territorial”, ha subrayado el presidente de OLEAND, Antonio Candil y, a la postre, presidente de la nueva entidad.

“El objetivo es maximizar la eficiencia en nuestras cuatro plantas productivas, afrontar las nuevas oportunidades que se nos presentan y aprovechar los beneficios a través ahorro de costes que va a traer esta nueva etapa”, ha subrayado Diego Cabello, hasta ahora presidente de Manzanilla Olive y que ocupará la vicepresidencia de la nueva entidad.

Ambos presidentes han recalcado la valentía, la generosidad y la visión de futuro de sus consejos rectores y cooperativas integrantes, así como de sus agricultores y agricultoras que han sabido ver en esta integración una herramienta de agilidad para la toma de decisiones estratégicas y operativas más eficientes, que permita adaptar la entidad a las reacciones cambiantes del mercado, en beneficio de los agricultores, que se constituyen en la razón de ser de la organización.