Oleada de robos en el campo sevillano: hasta doce coches en fila para robar naranjas

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y ganaderos COAG Sevilla ha denunciado la oleada de robos de naranjas que están sufriendo los agricultores sevillanos en plena campaña de recogida, hasta el punto que se ha detectado hasta doce coches en fila para robar naranjas. Por eso, reclama más recursos técnicos y humanos para que el Grupo ROCA (grupo especial para atender robos en el campo) de la Guardia Civil pueda ampliar su radio de acción en la provincia.

Ramón García, secretario provincial de COAG Sevilla, señala que, aunque los robos en los campos sevillanos no es nada nuevo, “llevamos años padeciendo este grave daño para los productores”, sí que llama la atención que en esta ocasión los ladrones se desplacen de manera organizada con total impunidad.

“Se ha dado el caso la semana pasada mismo -detalla Ramón García-, de que una compañera de Carmona, Elena Rodríguez, responsable de Cítricos de COAG Sevilla precisamente, ha podido comprobar cómo una fila de hasta doce coches entraban en su explotación de naranjas ecológicas para llenar sus maleteros de naranjas”.

“SI POR CADA COCHE ROBAN 1.000 KILOS DE NARANJAS, CADA VEZ QUE VIENEN SE PUEDEN ESTAR LLEVANDO EN TORNO A 12.000 KILOS POR NOCHE”

En este sentido, la propia afectada explica que, ante el importante aumento de robos de los últimos meses, ella y su marido se han visto obligados a hacer guardia por las noches para así intentar evitar que los ladrones se salgan con la suya, “lo que no siempre es posible -destaca, porque la Guardia Civil, que son magníficos profesionales, tienen los medios que tienen, y en este caso en concreto, los ladrones eran un batallón”.

“Yo los vi llegar, con las luces apagadas, y llamé a la Guardia Civil -comenta Elena Rodríguez-, pero cuando reunieron a los efectivos necesarios ya se habían marchado al verse descubiertos. Esto ocurre una noche tras otra y, aunque es difícil de contabilizar porque cogen las naranjas directamente de los árboles y en diferentes puntos, pero si por cada coche roban 1.000 kilos de naranjas, cada vez que vienen se pueden estar llevando en torno a 12.000 kilos por noche. Una ruina”.

La desesperación está haciendo mella en esta citricultora sevillana y en numerosos compañeros de fincas colindantes que son víctimas constantes de los amigos de lo ajeno, por lo que desde COAG Sevilla se quiere hacer un llamamiento a las autoridades competentes que cuanto antes, se dote de más personal y más recursos al Grupo Roca en esta provincia.

Asimismo, esta organización agraria anima a las fruterías y a los sevillanos en general a no comprar fruta sin etiquetar, sin trazabilidad, de origen desconocido y sin seguridad alimentaria, ya que algunas parcelas han podido ser tratadas con fitosanitarios y aún no han cumplido el plazo de seguridad para su consumo, para evitar problemas de salud, con el fin de que estas bandas organizadas no den salida a los productos robados y dejen de provocar la ruina a los agricultores sevillanos, “que ya bastante tienen con la sequía, el brutal incremento de costes de producción, los bajos precios, la competencia desleal de las importaciones de cítricos, entre otros perjuicios que tienen al sector asfixiado”.

“Desde COAG-Sevilla recomendamos que, ante cualquier robo, se ponga la correspondiente denuncia, ya que además de poder ser resuelto el robo, son datos que sirven para evaluar los hechos delictivos de la zona”, concluye Ramón García.