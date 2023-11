Ocho plataformas convocan una manifestación en Toledo en apoyo al sector agrario y contra el retraso en el pago de la PAC

Ocho plataformas de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha han convocado una manifestación el 14 de noviembre en Toledo desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural hasta el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, en apoyo al sector agrario y contra el retraso en el pago de la PAC y la mala gestión del Gobierno regional.

En una rueda de prensa este jueves, el presidente regional de Unión de agricultores y ganaderos, Andrés García, ha explicado que las principales reivindicaciones son el retraso en el pago de la PAC y su «mala gestión» en Castilla-La Mancha, así como la falta de ayudas para los agricultores y ganaderos, la sequía y la falta de medidas.

Asimismo, el portavoz de la Plataforma de Agricultura y Ganadería Ecológica, Anastasio Yébenes, ha señalado que estos dos sectores están «muertos en vida» y que el Ejecutivo autonómico no ha pagado el 70 % de la PAC, no hay ayudas para la sequía y ha devuelto a Europa 700 millones de euros de fondos agrícolas del Programa de Desarrollo Rural (PDR).

Asimismo, volvió a criticar que la Consejería de Agricultura no reciba “a los agricultores reales”. Criticó el monopolio que existe entre el Gobierno regional con las organizaciones agrarias Asaja, UPA y Coag “a quienes reciben con alfombra roja” y a nosotros no, porque como dice el consejero actual “cuando seáis buenos os recibiré”. No somos ni buenos ni malos, somos los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, “los de verdad, los que comemos directamente del campo, y no de los comen del sudor de los agricultores”.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma en defensa del Campo de Guadalajara, David Andrés, ha indicado que no entiende el «ecologismo» de la PAC, que obliga a unas normativas «difíciles de cumplir».

De su lado, el portavoz de la Agrupación de Ganaderos de Talavera y Comarca, José María Miguel, ha descrito un panorama que «va a terminar con el vacuno de leche en Talavera de la Reina» por el «abandono» que sufren.

La Plataforma por el Medio Rural, la Plataforma en defensa del Campo de Cuenca, la Plataforma de Damnificados por la DANA y la Plataforma de Damnificados por la Plaga de Conejos, completan las organizaciones convocantes de la manifestación del día 14.

TABLA DE REIVINDICACIONES

Las exigencias de las plataformas son las siguientes:

– Pago inmediato de las cantidades adeudadas y evitar que se cronifiquen los retrasos en los pagos.

– Solucionar la incertidumbre para cumplimiento de compromisos.

– Cesar el desvío de fondos de la PAC a entidades ajenas a la agricultura.

– Evitar la devolución de fondos del PDR.

– Compensar la disminución del presupuesto en un 30 %.

– Evitar la imposición del cuaderno digital.

– Negociar una PAC en la que los agricultores de Castilla-La Mancha no sean los peor parados.

– Ayudas a jóvenes, planes de mejora y Focal suficientes.

– Actualización de las tablas de valores para la adquisición de material en los planes de mejora y devolución del IVA a los agricultores que hagan la declaración de la renta en módulos.

– Ayudas a zonas desfavorecidas olvidadas.

– Pago redistributivo ajustado mínimo a una Unidad de Trabajo Agrario (UTA).

– Crear mecanismo de ayudas por catástrofes climáticas.

– Ayudas a la ganadería y apicultura.

– Resolución inmediata de los expedientes de agricultura ecológica.

– Reciprocidad normativa frente a países terceros, importación de granos, cereales, productos hortofrutícolas y ganaderos.

– No a la importación de cereales cuando distorsionan el mercado interno.

– Abono con carácter inmediato de las ayudas a la ganadería.

