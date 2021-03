Ocho limones gigantes de dos metros inundan de color y sabor el centro de Murcia con la exposición de arte urbano Lemon Art

Murcia se ha convertido más si cabe en la capital mundial del limón. Hasta el 10 de marzo, ocho limones gigantes de dos metros de altura y 330 kilos inundan de color y sabor la céntrica plaza de Santo Domingo y la Gran Vía Alfonso X El Sabio de la capital murciana. La llamativa exposición itinerante The Lemon Art Exhibition Tour recorre Europa para divulgar las bondades del limón europeo.

“A través de esta exposición tan visual queremos transmitir que el limón producido bajo el modelo europeo es el de mayor calidad, frescura, sostenibilidad y seguridad alimentaria”, ha asegurado Antonio Moreno, presidente de AILIMPO, organización coordinadora de la campaña Welcome to the Lemon Age en la que se enmarca esta acción.

Se trata de una acción colaborativa inédita entre el sector del limón europeo y el Grupo pro Arte y Cultura, un grupo de intelectuales que integran más de 600 artistas de todo el Mundo y que preside el pintor Pedro Sandoval, ganador en dos ocasiones en la Bienal de Florencia. Bajo la coordinación de la pintora y fundadora del grupo, Mayte Spínola, ocho artistas europeos han creado estos diseños tematizados a través de la personal visión que cada uno de ellos tiene del limón, un alimento con mucho que contar.

Entre los artistas se encuentra la murciana Amparo Alegría cuya obra se titula ‘Hagamos sostenible el medioambiente’. “El medio ambiente es muy importante. Con mi obra quiero destacar el beneficio medioambiental del sector del limón”, ha explicado. Mario Villarroel ‘Villasierra’, Linda de Sousa, Rosa Gallego, Manuela Picó, la alemana Elizabeth Junghans y el francés Josè Antoine Zaragoza completan la nómina de autores.

El resultado es una serie de piezas de ocho limones gigantes de dos metros de altura muy frescas y visuales. Juan Rafael Alonso ha sido el diseñador de estas estructuras con forma de limón de chapa recubierta de capas de resina y fibra de vidrio que se sostiene sobre una estructura cuadrada.

Concurso: el peso de la escultura en limones

Después de sorprender a los madrileños, malagueños y valencianos, The Lemon Art Exhibition Tour ofrece una oportunidad única para que todos los murcianos puedan subir selfis junto a estas coloridas obras a las redes sociales. Además, todos aquellos que publiquen una fotografía con su limón gigante favorito en Instagram con la etiqueta #actitudlimon y sigan y citen a @thelemonage_es entrarán en el sorteo del peso de su escultura preferida en limones.

De esta forma, los limones saltan del árbol a la calle para reivindicar sus cualidades y visibilizar el esfuerzo de los más de 20.000 españoles que trabajan a diario en este sector para que cada limón producido bajo el exigente modelo europeo llegue con la máxima calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad a los hogares de los europeos.

AUTOR TITULO Mario Villarroel ‘Villasierra’ Un mundo saludable Manuela Picó Martín La joya de la agricultura Linda de Sousa Líderes en exportación Rosa Gallego del Peso Deconstrucción geométrica del limón Mayte Spínola Corazón mediterráneo Amparo Alegría Pellicer Hagamos sostenible el medioambiente Elizabeth Junghans The lemon connection Joseph Antoine Zaragoza La revolución del limón

Welcome to the Lemon Age (Bienvenido a la Era del Limón de Europa) es la campaña de información y divulgación más ambiciosa de la historia del limón europeo que cuenta con financiación de la Unión Europea. Se desarrolla en cinco países: España, Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá.

El objetivo es promover el posicionamiento del limón producido en Europa de forma que los consumidores valoren y aprecien las características intrínsecas y diferenciadoras, tales como el origen, la frescura, la sostenibilidad y la garantía certificada de calidad del limón de Europa.