Nuevo revés al jamón ibérico: la Justicia francesa avala la venta de jamón de cebo como ‘pata negra’

El sector del jamón español no sale de una y ya está en otra y todo son problemas. Supermercados de Francia llevan al menos seis años vendiendo jamón de cebo como si fuese «pata negra». El Ministerio de Agricultura reconoce el «uso incorrecto de la denominación» al norte de los Pirineos, pero, tras un reciente revés por parte de la Justicia francesa, que defiende que la norma de calidad del jamón ibérico no es aplicable en ese país, sigue sin encontrar la fórmula para frenar esta tendencia, según recoge Pablo Gabilondo en elconfidencial.com.

«Se van a buscar soluciones», aseguran desde el departamento que dirige el ministro Luis Planas a preguntas de El Confidencial. El pasado junio, el Ministerio de Agricultura ya señaló a El Confidencial que «el posible engaño al consumidor» se estaba investigando en sede judicial francesa, pero evitó dar más datos «por confidencialidad». Siete meses después, el Ministerio aclara cuál ha sido la decisión final del tribunal francés: «Considerar que la norma de calidad del ibérico no es aplicable en Francia».

La sentencia considera que la norma del cerdo ibérico no es aplicable en Francia y que el Jambon Pata Negra no incumple el reglamento europeo: «El Tribunal concluye que la mención Pata negra grande tradition no corresponde a ninguna definición legal en territorio francés, por lo que puede ser utilizada por la empresa en su etiquetado sin considerarse un fraude».

El origen del problema se encuentra en que este término se conoce a nivel internacional como sinónimo de calidad, pero la normativa sobre el cerdo ibérico carece de efecto en el extranjero: «Queda reservada exclusivamente a la designación ‘de bellota 100% ibérico», advierte el real decreto de 2014.

Al no aplicarse esta normativa en Francia, la empresa Labeyrie lanzó en 2016 una gama de productos ibéricos elaborados en España, entre los que destaca su Jambon Pata Negra. Según explica el propio etiquetado de la empresa, este es un «jamón loncheado de cerdo de cebo de campo* 50% raza ibérica».

La falta de control se refleja en la web de supermercados franceses como Carrefour, donde el primer resultado de «pata negra» es precisamente este jamón de Labeyrie: 60 gramos por 6,85 euros. Tres filas más abajo, aparece otro jamón ibérico que encajaría con la normativa —Paleta Pata Negra Bellota Covap 120 g España— por 29,80 euros. El etiquetado coincide en dos productos que no tienen nada que ver, pero solo la letra pequeña advierte al consumidor sobre esta diferencia de calidad y, por tanto, de precio.