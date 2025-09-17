Nuevo problema con la lengua azul: la fuerte mortalidad pone en peligro acceder a las ayudas o primas ganaderas al disminuir el número de animales

Ganaderos de ASAJA Ciudad Real han reclamado más fondos y un plan de vacunación urgente para hacer frente a la lengua azul ante las importantes pérdidas económicas que sufren las explotaciones afectadas no solo por fallecimientos sino por abortos, infertilidad o pérdida de productividad que ponen en riego la posibilidad de acceder a las ayudas o primas ganaderas.

El sector se ha reunido con la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez García, y con la delegada provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Ciudad Real, Mª de los Desamparados Bremard, para analizar los problemas derivados de la lengua azul y las soluciones que plantea la Administración regional.

Desde ASAJA Ciudad Real han insistido en las importantes pérdidas económicas que sufren las explotaciones afectadas. “Los daños se acumulan e incrementan por la presencia de los distintos serotipos del virus que circulan. No sólo hablamos de la muerte de animales, también de abortos, infertilidad y pérdida de productividad”, ha señalado el secretario general de la organización provincial, Florencio Rodríguez. “A ello hay que sumar el aumento de los costes de producción en estas explotaciones, que se han disparado por los tratamientos y medicamentos que deben aplicar los propios ganaderos”, ha añadido.

En esta línea, la organización agraria ha reclamado que las compensaciones contemplen el lucro cesante, ya que muchas explotaciones sufrirán una considerable reducción de leche o carne, además de la pérdida de animales y los futuros costes de reposición, lo que afectará muy negativamente a su rentabilidad y pondrá en riesgo su viabilidad.

PREOCUPAN LAS AYUDAS O PRIMAS GANADERA, YA QUE TEMEN QUE SE PRODUZCA UNA REDUCCIÓN DE LAS CUANTÍAS AL DISMINUIR EL NÚMERO DE ANIMALES POR EXPLOTACIÓN

Por este motivo, ASAJA Ciudad Real ha pedido que se destinen más fondos a este problema, como ya han hecho en otras comunidades autónomas, y así evitar agravios comparativos entre ganaderos de comarcas limítrofes.

Durante el encuentro también se puso de manifiesto la preocupación del sector productor sobre las ayudas o primas ganaderas y los requisitos para acceder a ellas, ya que los ganaderos temen que se produzca una reducción de las cuantías al haber disminuido el número de animales por explotación.

Otro de los asuntos más relevantes abordados por los productores ciudadrealeños fue la gratuidad de la vacuna anunciada por la Administración regional, no sólo por la necesidad de que sea financiada en su totalidad, sino también por la urgencia de que las dosis estén disponibles cuanto antes.

En este sentido, ASAJA Ciudad Real ha recordado que nos encontramos en una de las épocas de mayor riesgo para la actividad del vector con las altas temperaturas, ya que estos meses registran la máxima incidencia. De ahí la urgencia de vacunar frente a los serotipos más virulentos y, de esta manera, controlar mejor la circulación del virus. Por ello, piden un plan de vacunación específico para las comarcas afectadas tan pronto como lleguen las primeras heladas y las bajas temperaturas.

Finalmente, la organización agraria ha subrayado la importancia de actuar de inmediato en materia de sanidad animal para proteger la cabaña ganadera. “Es el momento de apostar de verdad y con fuerza por el sector ganadero si queremos tener futuro, si realmente queremos mantener ganaderos en la región”, ha concluido su secretario general.