Nuevo intento de hacer llegar a Pedro Sánchez la situación de crisis de la leche, cuyas protestas se extienden por toda España

Tras el fracaso en Santander, las organizaciones profesionales agrarias representativas en Asturias, ASAJA, COAG y UCA, llevarán a cabo una concentración este sábado 18 de diciembre las 11:00 horas, en el Palacio de Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo, con el fin de trasladarle a Pedro Sánchez, en primera persona, las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos asturianos. Mientras, a niel nacional, se anuncian que las protestas se extienden por toda España.

La situación actual del campo asturiano es muy grave y por eso lanza un #SOSrural con el que pretende visibilizar los efectos tan negativos que producirá en nuestra ganadería extensiva la aplicación de la Orden LESPRE de protección del lobo y la precaria situación económica que sufren los agricultores y ganaderos motivada por el brutal incremento de los costes de producción, que no se ve compensado por los precios que reciben por sus productos

Las tres Organizaciones hacen un llamamiento masivo a la participación de todo el sector primario asturiano, así como del tejido económico que les rodea, tenemos que hacernos oír y que mejor manera que alzar la voz frente al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

LAS OPAS REITERAN QUE MANTEDRÁN SU CALENDARIOS DE MOVILIZACIONES POR TODA ESPAÑA E INSISTEN EN LA OPCIÓN DEL BOICOT A ALGUNAS MARCAS

Por su parte, las organizaciones profesionales agrarias representativas a nivel nacional, ASAJA, COAG y UPA, han anunciado que continuarán sus acciones de protesta en sectores como el lácteo, uno de los que está sufriendo más gravemente la crisis de rentabilidad que afecta a la agricultura y la ganadería española.

Las organizaciones reafirman su apuesta por la unidad de acción por toda España: “Juntos somos más fuertes. Lo demostramos en las movilizaciones de los ‘Agricultores al Límite’ y lo seguimos demostrando hoy”, aseguran. ASAJA, COAG y UPA intensificarán sus acciones señalando a los “verdaderos culpables” de la situación de ruina que sufren los ganaderos lácteos: ciertas industrias lácteas y cadenas de la gran distribución.

Las organizaciones han recordado que desde que comenzaron las movilizaciones han logrado una subida de hasta 9 céntimos de euro por litro de leche, un logro “insuficiente pero reseñable”. Además se esperan nuevas subidas para los próximos días por parte de DIA, Carrefour, Mercadona y LIDL, aunque los ganaderos exigen que esa subida “se traslade íntegramente a los ganaderos”. De no ser así, las organizaciones profesionales agrarias seguirán señalando a las industrias lácteas que abusen de los ganaderos. No descartan llamamientos al boicot a las marcas que no paguen un precio justo a sus proveedores.