Nuevo frente y enfado: Cooperativas pide a la CE y al Gobierno no aceptar las concesiones desproporcionadas a Australia en carne de ovino, vacuno y vino

Nuevo frente para el sector y nuevo enfado por cómo van las negociaciones. Cooperativas Agroalimentarias de España ha solicitado al Gobierno de España que lidere el rechazo a las elevadas concesiones que la Comisión Europea podría otorgar a Australia en carne de ovino, vacuno y vino en el marco de las actuales negociaciones del acuerdo comercial entre la Unión Europea y este país.

Para Cooperativas Agro-alimentarias de España aceptar las pretensiones australianas supondría una presión inasumible para sectores estratégicos y especialmente vulnerables, comprometiendo el futuro de miles de ganaderos, cooperativas y zonas rurales.

España es el primer productor de carne de ovino de la Unión Europea, con más de 7,9 millones de cabezas sacrificadas en 2024, lo que representa aproximadamente el 25% del total comunitario. Se trata de un sector clave para la sostenibilidad económica, social y medioambiental del medio rural, fundamental en la fijación de población y en la lucha contra la despoblación en amplias zonas productoras. Sin embargo, también es un sector especialmente vulnerable debido a la falta de relevo generacional, el incremento constante de los costes de producción y la creciente presión derivada de las importaciones procedentes de terceros países.

Según datos de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, la Unión Europea es ya el tercer importador mundial de carne de ovino y está a punto de superar a Estados Unidos. En 2024 la UE importó 167.867 toneladas, un 23% más que en 2021, mientras que el déficit comercial alcanzó las 88.877 toneladas, lo que supone un incremento del 154% respecto a 2021. Australia es actualmente el mayor exportador mundial de carne de ovino, con más de 550.000 toneladas exportadas en 2024, y figura entre los tres primeros proveedores del mercado comunitario.

AUSTRALIA PODRÍA PASAR CON ESTE ACUERDO DE 5.000 TONELADAS DE CARNE DE OVINO A MÁS DE 60.000 TONELADAS

En la actualidad, Australia dispone de un contingente para exportar a la Unión Europea de aproximadamente 5.000 toneladas. Sin embargo, en las negociaciones en curso está solicitando más de 60.000 toneladas, una cifra que multiplicaría por doce el volumen actual. Para Cooperativas Agro-alimentarias de España, esta petición resulta absolutamente desproporcionada y tendría un impacto estructural muy grave sobre el sector ovino europeo y, especialmente, sobre el español, que prácticamente desaparecería.

La Unión Europea presenta una tasa de autosuficiencia en carne de ovino del 87% en 2025, sin embargo los productores europeos deben exportar animal en vivo al no poder competir en el mercado comunitario ante las masivas importaciones de terceros países. La cabaña ovina española ha experimentado una tendencia decreciente en las últimas décadas, desde niveles superiores a 22 millones de cabezas en 2006 hasta los 13,5 millones de animales en 2024, que podría agravarse si se amplían de manera significativa los contingentes de importación.

Respecto a la carne de vacuno, Australia es el segundo exportador mundial y un aumento de los contingentes de importación añadiría más presión a un sector que ya afronta elevados costes de producción y un entorno regulatorio exigente, además de las concesiones recientemente acordadas en el marco del acuerdo con Mercosur. Una mayor apertura del mercado europeo, si se le concede la cuota de 24.000 toneladas, pondría en riesgo la viabilidad de ganaderos, cooperativas e industrias vinculadas.

A ello se suma que los productores europeos de ovino y vacuno desarrollan su actividad bajo estrictas normas en materia de bienestar animal, sanidad, sostenibilidad medioambiental y condiciones laborales. Es una producción a la vanguardia del modelo europeo, tipo extensivo y mixto con importantísimo papel medioambiental en los bosques mediterráneos, sector que debería no sólo ser protegido sino promovido. Australia, por el contrario, produce bajo condiciones muy diferentes, con explotaciones de gran dimensión y largas distancias de transporte que no están sometidas a los mismos estándares exigidos a los productores europeos, lo que genera una clara distorsión de la competencia.

En lo que corresponde al sector del vino, Australia es el primer exportador mundial de vino en valor, 1.386,2 millones de euros, y el segundo en volumen 630,7 M/litros fuera de la UE. A pesar de que sus mercados tradicionales son Reino Unido, EEUU y Asia, si se aumentan las concesiones a Australia y este país sufre restricciones a la hora de exportar a otros destinos, aranceles, conflictos geopolíticos (como ya ha pasado) sus exportaciones se destinarían aún más al mercado europeo, que atraviesa una crisis estructural, y estas concesiones desestabilizarían aún más el mercado europeo.

RECUERDA LO QUE HA PASADO CON UCRANIA, MERCOSUR Y EL PELIGRO DE COMPROMETER LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EUROPEA

Aunque la negociación de los acuerdos comerciales corresponde a la Comisión Europea, el papel de los Estados miembros es determinante. Cooperativas Agro-alimentarias de España advierte al Gobierno español de que mayores concesiones a Australia podrían acelerar el desmantelamiento progresivo de la producción comunitaria de estos sectores que ya están viviendo una deriva de pérdida de activos productivos.

En anteriores negociaciones, la presión ejercida por determinados países logró moderar las pretensiones iniciales en sectores sensibles como los cereales en el acuerdo con Ucrania o la carne en el acuerdo UE-Mercosur. Por ello, Cooperativas Agro-alimentarias de España insta al Gobierno español, como representante del primer país productor de ovino y de los principales en vino y vacuno de la Unión Europea, a ejercer un liderazgo firme en defensa de este sector estratégico.

Cooperativas Agro-alimentarias de España subraya que aceptar concesiones excesivas a Australia es desproporcionado respecto a la dimensión de ese mercado en contrapartida, y supondría comprometer la soberanía alimentaria europea, debilitar el tejido productivo rural y poner en riesgo un modelo de producción basado en altos estándares de calidad, sostenibilidad y bienestar animal. En este contexto, considera imprescindible que España actúe con determinación para evitar que el acuerdo comercial con Australia se convierta en una amenaza para el futuro del ovino, del vacuno y del vino europeos.