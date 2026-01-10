Nuevas medidas en el plan de control de la calidad del aceite de oliva para reforzar la prevención del fraude en la producción y comercialización

El nuevo plan específico de control de la calidad del aceite de oliva y del aceite de orujo de oliva que ha diseñado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para su aplicación a partir de 2026 contiene nuevas medidas de refuerzo con el objetivo de ofrecer mayores garantías al consumidor y proteger la calidad de uno de los productos más emblemáticos del sector agroalimentario español.

El plan, respaldado por todas las comunidades autónomas en la última sesión de la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria (Mecocala) celebrada el pasado 17 de diciembre, junto con los servicios de control de comercio exterior-Soivre del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y de la la subdirección general de Coordinación, Calidad y Cooperación de Consumo, refuerza la vigilancia en los puntos más sensibles de la producción y comercialización del aceite de oliva.

La actualización se adapta al nuevo Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2026-2030 e intensifica las inspecciones en todos los eslabones de la cadena oleícola, desde la producción hasta la venta final.

Entre las principales medidas, el plan mantiene un mínimo del 20 % de controles anuales en la industria oleícola y refuerza las inspecciones en el ámbito de la comercialización, tanto en el punto de venta como en los controles en frontera. Estas actuaciones buscan prevenir prácticas irregulares y reforzar la confianza del consumidor.

Además, una parte destacada de las actuaciones se centrará en el control de los procesos productivos, identificando los puntos críticos donde pueden producirse incumplimientos de la normativa nacional y europea sobre calidad y comercialización del aceite de oliva y de orujo de oliva.

Como novedad, se mejora la guía especial de lucha contra el fraude para poner el foco en el análisis de riesgos y en un uso más eficaz de las herramientas informáticas de producción y trazabilidad del ministerio, el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO) y el Registro de Movimientos de Aceite de Oliva y de Orujo de Oliva a Granel (REMOA). Para ello, se organizarán jornadas técnicas dirigidas a los servicios de inspección autonómicos, impartidas por responsables de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

Con este nuevo impulso a los controles oficiales y la colaboración entre administraciones y el sector, España refuerza su posición de liderazgo internacional en la defensa de la calidad y autenticidad de los aceites de oliva.

En estos enlaces están disponibles el Plan de Control Específico de la Calidad del Aceite de Oliva y Aceite de Orujo de Oliva y el extracto informativo de la guía para la campaña especial de lucha contra el fraude.