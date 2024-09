Nueva protesta para decir no al cereal ucraniano y pedir precios justos para el sector: el precio del cereal nacional ha caído el 45% desde 2022

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras la concentración que tuvo lugar frente al edificio de Unión Europea este lunes en Madrid, ha congregado a más de 300 productores en el puerto de Santander como protesta por la creciente importación de cereal ucraniano y el fuerte impacto que estaría teniendo, tanto en la agricultura como en la ganadería española. Asimismo, han recordado que el precio del cereal nacional ha caído el 45% desde mayo de 2022.

Unión de Uniones, cuyos productores se encontraron en el acceso de mercancías del puerto, ha insistido en que los productores no pueden seguir siendo los que paguen los platos rotos de todos los acuerdos políticos que se dan en Europa y ha criticado la impasividad de la Comisión Europea a la hora de realizar informes de impacto.

Asimismo, ha criticado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, «quiera enfrentar a agricultores y ganaderos con sus declaraciones en Bruselas sobre este tema e insiste que los ganaderos siguen pagando el pienso caro en una suerte de especulación que se estaría dando en el sector de los cereales».

“NO ESTAMOS DISPUESTOS A VENDER CEREAL BARATO Y COMPRAR PIENSOS CAROS»

«Cantabria es una región fuertemente ganadera y no puede quedarse de brazos cruzados mientras siguen subiendo los costes», comenta Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. «Aunque no esté directamente relacionado con el aumento de las importaciones de cereales de Ucrania, sí que tiene que ver. No estamos dispuestos a vender cereal barato y comprar piensos caros», añade.

Unión de Uniones recuerda que a España está viniendo más de la mitad del cereal ucraniano que llega a la UE y, además, a precios cada vez más bajos y esto es un factor determinante en que el precio del cereal nacional haya caído el 45% desde mayo de 2022.

La organización insiste en que en el Reglamento de apoyo a Ucrania se incluyeron ciertas medidas de salvaguarda para algunos productos sensibles a nivel de la UE y si los mismos criterios se aplicasen para las importaciones de trigo y maíz que entran a España desde Ucrania, deberían haberse reintroducido ya los aranceles que se eliminaron.

Unión de Uniones, que se muestra satisfecha de la movilización de este miércoles en Santander, destaca que no dudará en sacar los tractores a la calle este invierno si es necesario.