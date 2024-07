Nueva flexibilización de la PAC: las fotos geoetiquetadas para cobrar las ayudas dejan de ser obligatorias y pasan a ser voluntarias

Los países de la Unión Europea respaldaron este jueves la propuesta de la Comisión Europea para hacer voluntario el uso de fotos geoetiquetadas en el sector agrícola, una de las propuestas que la institución hizo para simplificar los requisitos de la PAC al calor de las protestas del campo.

El uso de fotos autorreferenciadas está previsto para el 1 de enero de 2027 y fue introducido en la última reforma de la PAC con el objetivo de «evitar visitas» in situ de inspectores a agricultores y ganaderos, así como para «reducir los costes para administraciones nacionales», explica el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La Comisión Europea, sin embargo, reconoce que esta medida «ha sido percibida como (una exigencia) complicada y compleja de implementar» por parte de los profesionales del sector primario y por los Estados miembros.

Así, una encuesta realizada por Bruselas mostró que la mitad de los beneficiarios de la PAC no utilizan sus dispositivos móviles para aportar fotos geoetiquetadas a las autoridades, mientras que de la otra mitad que sí lo hace, el 50% creen que consume demasiado tiempo, no es fácil de realizar y no tienen respuesta sobre la precisión de la imagen que han remitido.

En consecuencia, la Comisión Europea planteó eliminar algunas de las obligaciones que suponía la medida para los Estados miembros, que también podrán decidir si exigen a sus agricultores y ganaderos el uso de este tipo de imágenes o pueden valerse de otras que se consideren «equivalentes».

La institución comunitaria puso sobre la mesa esta posibilidad a principios de junio y desde entonces y hasta este martes, 9 de julio, ha estado sometida a consulta pública.

El visto bueno que los expertos de los Veintisiete han dado este jueves 11 a la medida «allana el camino para su adopción», destacó el Ejecutivo comunitario, que también subraya que este paso da «más flexibilidad» a las administraciones nacionales para que garanticen la aplicación de las distintas herramientas de la PAC.

La voluntariedad en el uso de fotos geoetiquetadas es una de las medidas que introdujo la Comisión Europea en el contexto de las múltiples propuestas protagonizadas por agricultores y ganaderos europeos durante el último año, en las que pedían reducir la burocracia de la PAC y los requisitos, algunos de ellos medioambientales, que se les exigen para beneficiarse de sus fondos.