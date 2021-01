Nueva denuncia por haber graves irregularidades para la licitación de terrenos de una planta fotovoltaica

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores ASAJA de Ávila junto a la SAT “Majavieja”, entidad que aglutina a los ganaderos naveros, han denunciado la actuación irregular y contraria a derecho del actual alcalde de Las Navas del Marqués. El jueves día 21 de enero ambas entidades se personaron ante el Ayuntamiento denunciando e impugnando la licitación para el arrendamiento de parcelas destinadas a la instalación de una planta solar fotovoltaica, licitación que se encuentra abierta hasta el próximo 1 de febrero y de la que denuncian que hay graves irregularidades en la licitación de los terrenos.

El Boletín Oficial de la Provincia de Ávila de 15 de enero publicaba la Resolución unipersonal del Consejero Delegado de Montes de Las Navas S.A. (el Alcalde) de fecha 11 de enero de 2021 para el arrendamiento, mediante concurso, de 563’99 hectáreas con destino a la instalación de una planta solar fotovoltaica.

GRAVES IRREGULARIDADES EN TODO EL PROCEDIMIENTO

El Pleno Extraordinario de Las Navas celebrado de fecha 28 de septiembre de 2020, no recogía en su orden del día la votación del arrendamiento de la finca rústica para la implantación de la planta fotovoltaica. Así lo reconoció en ese Pleno el propio Alcalde, cambiando de parecer durante el transcurso del mismo. Ante ello, el vicesecretario de la corporación municipal le advirtió que el Pleno no era el órgano competente para adoptar un acuerdo en uno u otro sentido, sino que tendría que ser el órgano correspondiente de la entidad pública Montes de Las Navas S.A. por mucho que existiera coincidencia entre las personas que lo forman, ya que ambos órganos deben convocarse en diferentes tiempos y no era posible adoptar un acuerdo en el Pleno en ese sentido y en ese momento, no pudiendo ser en ningún caso el resultado vinculante.

A pesar de la advertencia legal y desoyendo al vicesecretario del Consistorio, el Alcalde decide llevar adelante la votación en un entorno que no corresponde y no figurando en el orden del día del Pleno, y además hacerla vinculante. «La actuación del Alcalde supone un claro desprecio a la legalidad vigente y la vulnera, siendo una actuación contraria a Derecho y, por tanto, nula y sin eficacia jurídica, denuncia la organización ante estas graves irregularidades..

Una votación sin ningún tipo de sustantividad jurídica como le indica el vicesecretario y en la que, «para más inri, ante la falta de un concejal de la oposición el Alcalde la fuerza y, usando su voto de calidad quiere simular que la ha ganado y hacerla vinculante pese a que previamente se le ha avisado que no puede ser así. Y todo ello tiene consecuencias muy graves, al utilizar el Alcalde estas graves irregularides en la votación como respaldo para convocar, ahora en calidad de Consejero Delegado de la entidad pública Montes de Las Navas S.A., el concurso para el arrendamiento de las hectáreas de Montes de Las Navas arrendadas actualmente a los ganaderos de la SAT “Majavieja”.

Así mismo, ASAJA y SAT “Majavieja” han denunciado la falta de previsión ante la inexistencia de un estudio técnico sobre la viabilidad de la planta fotovoltaica proyectada en los terrenos arrendados actualmente a los ganaderos del municipio, sin respetar ni la terminación del arrendamiento ni el derecho al aprovechamiento preferente que tienen los mismos. La localización elegida para la implantación de las placas no es segura dada la orografía del lugar con grandes pendientes, lo que origina que las corrientes de aire pudieran arrancar las placas ocasionando algún accidente y otras consecuencias no contempladas

Valiéndose de la desgraciada pandemia que atravesamos, se da la callada por respuesta a nuestros recursos dentro del intento de huida hacia delante del Alcalde. Ante esta situación, ASAJA ha dirigido escrito ayer jueves 28 de enero a la Diputación Provincial de Ávila solicitando su mediación y rápida actuación para evitar perjuicios irreparables para los vecinos y los ganaderos de Las Navas del Marqués que terminen en los tribunales de justicia.

Por último, ASAJA y SAT “Majavieja” quieren agradecer públicamente la defensa y trabajo responsable que en este asunto están llevando a cabo todos los concejales de los grupos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, Partido Popular y VOX, junto a la edil Raquel Nieto, que han antepuesto el interés general de los vecinos de Las Navas a cualquier interés personal o de partido.