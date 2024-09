Nueva advertencia: la plaga del trip de Sudáfrica está dañando seriamente a los limones alicantinos, que se encuentran en fase de desarrollo

ASAJA Alicante ha advertido de que existe una gran preocupación de la producción citrícola ante las plagas importadas de terceros países que avanzan sin piedad en limones, naranjas y pomelos, y marcarán definitivamente el rumbo de esta campaña. De hecho, la asociación avisa que el Scirtothrips aurantii, comúnmente llamado trip de Sudáfrica está dañando seriamente a los limones alicantinos, que se encuentran ahora mismo en fase de desarrollo.

Para la organización agraria, la Unión Europea no parece ser consciente de la situación, por lo que eclama contundencia en sus acciones, firmeza en las aduanas, y que dejen de entrar cítricos de Sudáfrica, o de lo contrario la situación se volverá incontrolable. «La expansión del Scirtothrips aurantii es muy grave no solo para la rentabilidad de los agricultores, sino también es una cuestión de seguridad alimentaria que afecta a toda la cuenca mediterránea».

«Estamos cansados de denunciar que no podemos competir contra ellos, y encima nuestras fronteras son un auténtico coladero de plagas que arruinan nuestras cosechas». De hecho, en junio, julio y agosto los cítricos sudafricanos ya llevan 20 intercepciones de mancha negra (Phyllosticta citricarpa) en sus primeros tres meses de exportación, un dato que ASAJA considera alarmante.

PIDEN AL GOBIERNO Y LA UE QUE SEAN CONTUNDENTE PARA QUE CIERREN LOS PUERTOS DE ENTRADA A CÍTRICOS SUDAFRICANOS

Por otro lado, el pasado mes de julio la Conselleria de Agricultura puso en marcha una serie de actuaciones urgentes para su erradicación y control que consistían básicamente en demarcar las zonas donde se halla presente este organismo nocivo. Pues bien, para la organización, «esta medida no tiene sentido mientras nos sigan entrando cítricos contaminados de plagas. Tampoco es coherente perimetrar pues no solucionaría nada, ya que el trip está enormemente expandido y no existe ningún producto eficaz autorizado para combatirlo en la actualidad».

Por ello, ASAJA Alicante solicita ayuda al consejero Miguel Barrachina y su equipo para que interceda ante el Gobierno de España y la Unión Europea a fin de poner en marcha una investigación urgente que encuentre un depredador natural para disminuir población, a la vez que sea contundente frente a estas Administraciones para que cierre los puertos de entrada a cítricos sudafricanos.

En relación al impacto económico para el agricultor, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, aclara que el limón verna sufrió en torno a una merma de 40% de pérdidas económicas por la araña roja (Tetranychus urticae), otra plaga sudafricana.

Sobre el trip sudafricano que afecta seriamente a los limones alicantinos, lamenta el grave daño que está ocasionando no solo en cítricos, sino también en cultivos emblemáticos de esta provincia, como la vid y la granada.