Novedades de las cosechadoras Fendt IDEAL con sistema de autoguiado y la distribución de la paja

Novedades de las cosechadoras Fendt. La Fendt IDEAL equipa opciones adicionales en el sistema de autoguiado y la distribución de la paja. También hay novedades en las cosechadoras de sacudidores Fendt.

Un sistema de autoguiado aumenta la eficiencia de la máquina y la precisión de trabajo. El uso de dicho sistema con la señal de corrección RTK permite trabajar continuamente las superficies en las trazadas establecidas con toda la flota de máquinas y evitar así desviaciones. También es posible trabajar con la agricultura de tráfico controlado a través de VarioGuide con RTK.

Hace ya varios años que los clientes de la Fendt IDEAL pueden equipar su cosechadora de fábrica con el sistema de autoguiado VarioGuide y un receptor NovAtel o Trimble como característica estándar en sus cosechadoras. Ahora, puede solicitar también directamente de fábrica la señal de corrección RTK para una precisión entre pasadas de 2 cm.

FENDT CUMPLE LAS NORMAS DE HOMOLOGACIÓN EUROPEAS

Para transitar de forma segura por las estrechas carreteras típicas, por ejemplo, de Alemania, Francia o en el sur de Europa, se ha ampliado la oferta de neumáticos para los modelos Fendt IDEAL 7 y Fendt IDEAL 8. El neumático 710/70 R42 permite un tránsito seguro por carreteras estrechas y en espacios reducidos, y cumple las normas de homologación europeas. Esto permite a la Fendt IDEAL 7 y la Fendt IDEAL 8 ofrecer una anchura exterior inferior a 3,30 metros con la máxima superficie de contacto. Además, se mantienen todas las opciones de neumáticos disponibles hasta ahora.

Se ha rediseñado el sistema de limpieza de la Fendt IDEAL 9: el mayor rendimiento de limpieza contribuye a aumentar el rendimiento general de la máquina. En el nuevo sistema de limpieza, el grano alcanza la criba superior a través de dobles saltos curvados. Gracias a su forma curva, los granos pesados se acumulan en la parte inferior del salto, mientras que las leyes de la física hacen posible que las partes más ligeras del material se queden en la sección superior.

Los saltos curvados del sistema de limpieza proporcionan una mayor salida de aire, incrementando de manera considerable el volumen de aire y mejorando la eficiencia del proceso de limpieza. Con la ayuda de los dos saltos, la mayor parte de la paja corta y tamo se separa del grano en el primer salto, mientras que el material restante distinto al grano se separa en el segundo. El sistema de limpieza posee cuatro secciones. Las 2 bandejas de retornos garantizan una distribución transversal y cobertura uniformes de la bandeja de preparación.

El distribuidor de paja ActiveSpread SwingFlow se ha desarrollado específicamente para condiciones difíciles de recolección. ActiveSpread SwingFlow es una opción adicional en los distribuidores de paja que garantiza una distribución más uniforme incluso en condiciones de recolección con humedad.

NOVEDADES EN LAS COSECHADORAS DE SACUDIDORES

Todas las cosechadoras de sacudidores Fendt de las series E, L y C cumplen la normativa europea de gases de escape Fase V.

Para los mercados de Ucrania, Rusia, Bielorrusia y Kazajstán están disponibles una serie de modelos seleccionados que cumplen la normativa de gases de escape Tier 2. Entre ellos se encuentran los modelos Fendt 5185 E, Fendt 5255 L y 5255 L MCS, Fendt 6275 L, Fendt 6275 L MCS y Fendt 6336 C, así como 6336 C PL.

En 2020 se presentó el Fendt 5275 C SL (SuperLevel), el nuevo modelo de 5 sacudidores de la serie C para pendientes extremas. El exclusivo sistema de compensación en pendientes es capaz de compensar hasta un 38% de inclinación lateral. Además, el sistema de compensación compensa hasta un 35% de inclinación al ascender una pendiente. La Fendt 5275 C SL ahora también está disponible en España y Rumanía.

Las cosechadoras Fendt de las series IDEAL, C y L ahora pueden equiparse con el sistema de telemetría central Fendt Connect. Fendt Connect permite gestionar la flota con independencia de la ubicación y optimizar los ajustes de la máquina. Los clientes pueden ver y analizar desde su PC o smartphone los propios datos de la máquina como, por ejemplo, su posición, y datos del CAN-Bus como régimen del motor, consumo de combustible y AdBlue o velocidad de la máquina. Esto permite planificar los procesos de recolección de manera más rápida y eficiente. En la Fendt IDEAL, los clientes pueden ver además datos de la recolección como el rendimiento, la humedad y los ajustes de la máquina, y comprobar con mayor exactitud y precisión su grado de utilización.

Asimismo, Fendt Connect le permite aprovechar ofertas de servicio complementarias de su concesionario. El concesionario puede acceder a los datos de la máquina con el libre consentimiento del propietario del vehículo. Una visión general rápida de los intervalos de servicio inminentes o la lectura de los códigos de error facilitan los trabajos de mantenimiento en la máquina y reducen los tiempos de inactividad durante la cosecha. El cliente mantiene siempre el control sobre los datos de su máquina. No se guardan ni se transmiten indicadores clave de la explotación o datos agronómicos. Todo el proceso está sujeto a las estrictas directrices del Reglamento general de protección de datos europeo (RGPD). La Fendt IDEAL viene equipada de estándar con Fendt Connect, si bien Fendt Connect también está disponible opcionalmente en las cosechadoras de sacudidores Fendt de las series C y L.

La demanda de cosechadoras Fendt ha aumentado notablemente en los últimos años. Por ello, la fábrica de cosechadoras de Breganze, en la región italiana del Véneto, se sometió el año pasado a la mayor remodelación en la historia de la planta italiana. Toda la producción, incluyendo las actividades anteriores y posteriores, se ha reestructurado y ampliado por completo. Se han renovado las zonas de producción de componentes, logística y toda la línea de montaje. Por primera vez, pueden fabricarse al mismo tiempo la Fendt IDEAL y las cosechadoras de sacudidores de las series E, L y C en la línea de montaje. El sistema es similar al de producción de tractores en Marktoberdorf.