Notifican otro foco de la enfermedad de Newcastle en otra granja en Valencia: sacrificados todos los animales y empieza la vacunación en la zona

Las autoridades veterinarias de la Comunidad Valenciana han notificado un nuevo foco de la enfermedad de Newcastle en otra granja de pollos de engorde, con un censo de unos 75.000 animales, a 12 kilómetros de los focos detectados en diciembre en la misma comarca de Vall D’Albaida (Valencia).

Se trata del quinto foco de enfermedad de Newcastle diagnosticado en España en esta temporada, según la información publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

De acuerdo a los servicios veterinarios, la sospecha de la enfermedad vino derivada por la detección de mortalidad en una de las tres naves de la granja (con un censo de 30.000 animales).

La vacunación frente a la enfermedad de Newcastle se había iniciado días antes en la granja afectada, sin haber dado tiempo a que los animales desarrollen inmunidad protectora, ha precisado el documento.

Las muestras tomadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Generalitat Valenciana se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, donde se ha confirmado por PCR la presencia de una cepa extremadamente virulenta del virus.

SE HA SACRIFICADO TODO EL CENSO Y SE ESTÁ PROCEDIENDO A VACUNAR TODAS LAS GRANJAS CON BROILERS (POLLOS DE ENGORDE) MENORES DE 30 DÍAS DE LA ZONA

Los servicios veterinarios valencianos han procedido a la inmovilización inmediata de la granja afectada desde la sospecha del foco y la realización de la encuesta epidemiológica para conocer el origen y las granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos.

Asimismo, se está procediendo a realizar el sacrificio de todo el censo de la granja afectada y la destrucción de cadáveres, pienso y demás materias contumaces que pudieran vehicular el virus en una planta de tratamiento autorizada.

Por ello, se ha establecido una zona de restricción alrededor del foco: en la zona de 3 kilómetros no hay granjas comerciales y en un radio de 3 a 10 kilómetros hay 13 (6 de ellas ya incluidas en la zona de restricción establecida por los anteriores focos).

El origen de la infección se encuentra actualmente en estudio, si bien la granja comparte integradora con dos de los focos anteriormente detectados.

De acuerdo con el sector, se está procediendo a vacunar frente a la enfermedad de Newcastle todas las granjas con broilers (pollos de engorde) menores de 30 días de la zona que no estaban vacunados hasta el momento, y se está fomentado el envío a matadero de los mayores de 30 días.