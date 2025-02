No hay que esperar a la firma: instan a la Comisión Europea a empezar a cumplir ya su hoja de ruta con el acuerdo con Mercosur

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras hacer un análisis de la Comunicación de la Comisión sobre la Visión para la agricultura y la alimentación presentada a finales de la semana pasada, insta a la Comisión Europea «a empezar a seguir sus propios pasos y su hoja de ruta e incorporar ya sus intenciones en el acuerdo UE-Mercosur que se encuentra encima de su mesa».

Unión de Uniones valora muy positivamente que la Comisión «recule, de alguna manera, y haga alusión a la reciprocidad en los acuerdos comerciales para defender el modelo productivo europeo».

En este sentido, la Comisión la UE ha anunciado que apostará por una mayor reciprocidad en los estándares de producción, asegurando que los productos importados cumplan con requisitos equivalentes en pesticidas, bienestar animal y seguridad alimentaria y, para hacerlo cumplir, fortalecerá el control de las importaciones y se aplicarán sanciones más estrictas en caso de competencia desleal.

La organización considera que en esta visión faltaría también las condiciones sociales ya que es también un factor que determina cómo se han producido los alimentos y también podría desencadenar en una competencia desleal.

«EL MOVIMIENTO SE DEMUESTRA ANDANDO Y HASTA QUE NO LO VEAMOS, NO LO CREEREMOS. NO SE PUEDE ESPERAR A 2027 TENIENDO EL ACUERDO DE MERCOSUR SOBRE LA MESA»

«Apreciamos que la Comisión haya acogido nuestras reivindicaciones incluyendo su intención de introducir las cláusulas espejo en los acuerdos de comercio exterior», comentan desde Unión de Uniones. «Pero el movimiento se demuestra andando y hasta que no lo veamos, no lo creeremos. No se puede esperar a 2027 teniendo el acuerdo de Mercosur sobre la mesa», añaden.

Por ello, se orienta más hacia la vía de incentivar la contribución de la agricultura a la absorción de carbono y a la producción de energías renovables, lo que muy posiblemente genere nuevas cargas de burocracia para las explotaciones. La organización espera que la Comisión sea capaz de cumplir su hoja de ruta y ofrecer una alternativa que ayuda a conseguir este hito.

En resumen, Unión de Uniones cree que la hoja de ruta presentada «comparte muchos lugares comunes y temas que se han escuchado hasta la saciedad otras veces, como una simplificación de la PAC que siempre es más compleja – pero hay algunas novedades que pueden ser interesantes si llegan a puerto. En cualquier caso, pide que el presupuesto sea acorde con la ambición porque si no de nada servirá».