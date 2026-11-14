No están para ‘regalos’: el sector del ibérico de Huelva refuerza su seguridad con la ayuda de la Guardia Civil ante la Navidad

La Asociación Provincial de Industrias de la Carne de Huelva (AIC Huelva), integrada en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), ha reforzado su coordinación con la Subdelegación del Gobierno y la Guardia Civil para prevenir robos en las instalaciones del sector ibérico ante la campaña navideña.

El encuentro responde a la preocupación empresarial por las sustracciones registradas en años anteriores en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche durante estas fechas, cuando el incremento del valor de los productos almacenados agrava las pérdidas económicas, según ha informado la Federación Onubense de Empresarios (FOE) en un comunicado.

En lo que va de año se han contabilizado dos robos en la comarca, una cifra inferior a la registrada en el mismo periodo de ejercicios anteriores.

Durante la reunión, los mandos de la Guardia Civil han confirmado que la vigilancia en la zona se ha intensificado desde el inicio del otoño y que el dispositivo se mantiene activo.

Por su parte, los empresarios han solicitado que este despliegue forma parte de una planificación anual estable entre octubre y mediados de diciembre, sin necesidad de convocar reuniones previas en cada campaña, así como un mayor control nocturno en las carreteras sobre furgonetas y camiones de pequeño tonelaje.

En el ámbito operativo, las partes han abordado el refuerzo de los canales directos de comunicación entre la patronal y los responsables policiales de cada zona productora, la revisión preventiva de las medidas de seguridad en las empresas que lo solicitan y la creación de un protocolo de actuación rápida ante robos o tentativas.

Asimismo, se ha planteado la conveniencia de instalar cámaras de videovigilancia en las travesías de los municipios con industria cárnica conectadas a carreteras nacionales o secundarias -una iniciativa que requerirá la implicación de los ayuntamientos- y de solicitar a las administraciones ayuda para la contratación de seguridad privada.