Riegos del Alto Aragón ha celebrado este miércoles 16 su 21ª jornada informativa de con gran asistencia de público en el Palacio de Congresos de Huesca. El maestro de ceremonias, Manuel Campo Vidal, abrió la jornada con uno de los que serían los temas principales de la jornada “ante la España vaciada es importante recordar que el regadío y el agua son fundamentales para fijar la población en el medio rural”.

El borrador del Libro Verde del Agua impulsado por el Ministerio de Transición Ecológica preocupa a las comunidades de regantes, tal y como explicó en su discurso inaugural, César Trillo, presidente de los regantes del Alto Aragón y de la cuenca del Ebro, “a pesar de ser un documento inacabado, tal y como está planteado, se da al agua una dimensión única y exclusivamente medioambiental; habla mucho de fiscalidad del agua, pero no de recuperación de costes de reducción de concesiones en las modernizaciones; y, aunque no lo dice textualmente, de no hacer una hectárea más de regadío debido al cambio climático”.

Tras su intervención, Josefina Maestu, asesora del Secretario de Estado de Medioambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, mencionó que “este documento no es la base para un plan hidrográfico nacional, sino un análisis de los aspectos de la gestión del agua que deben mejorarse para lograr hacer frente a retos como los del cambio climático, se trata de un borrador, no de una propuesta en firme” por lo que el encuentro se celebra en un momento ideal para recoger las preocupaciones de las comunidades de regantes.

Fue Juan Valero de Palma, secretario de FENACORE quien expuso punto por punto los motivos de descontento del conjunto de las comunidades de regantes hacia el libro “para empezar la forma de debatir acerca de este documento no es la correcta, ya que de los 32 expertos que participan en su elaboración sólo hay 2 representantes de las comunidades de regantes” y continuó: “para garantizar la satisfacción de las demandas de agua en armonía con el medio ambiente, es necesario aprobar un plan de fortalecimiento de las Comunidades de Regantes, fomentar las encomiendas de gestión de infraestructuras hidráulicas a las comunidades de usuarios y realizar una contabilidad analítica de los servicios de los organismos de las cuencas”.

Desde Europa se pide coherencia y armonización. Adriano Battilani de Irrigants de L’Europe, comenta que se ve necesaria una gestión de agua eficiente que asegure la producción de alimentos y energía suficientes. Para conseguirlo es necesario adoptar la denominada agricultura 4.0: Big Data, robótica, riego de precisión,…). Pero, no sólo esto, “la Gobernanza del Agua es esencial”.

Por su parte, Alfonso Andrés Picazo. Presidente INCLAM, ha hecho un análisis sobre las principales líneas políticas de los últimos años en España incluyendo el Pacto Nacional del Agua y el borrador del Libro Verde de la Gobernanza del Agua en España. Para él, a este borrador le falta “rigor técnico” y anima a la secretaría de estado de medioambiente a contar con la participación de las empresas de ingeniería en el borrador ya que éstas “son fuente de información veraz para resolver los retos de la Gobernanza del Agua, manejan datos fiables y tienen los expertos para aportar su granito de arena”.

Finalizado el primer bloque de la jornada, llegó el turno del debate institucional en el que participaron Joaquín Olona, Consejero Agricultura del Gobierno de Aragón, Dña. Eva Hita, Consejera Agricultura del Gobierno de La Rioja y Rafael Sáez González, Subdirector General de Infraestructuras Agrarias de ITACYL destacando la ausencia de D. Antonio Luengo Zapata, Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia que no pudo asistir debido a la crisis medioambiental que se ha desencadenado en el Mar Menor a causa de la reciente gota fría por la que se vio afectado el sudeste español.

Para Eva Hita, consejera de Agricultura del Gobierno de la Rioja, “el regadío es un elemento vertebrador de medio rural, que mejora la economía rural, llena de vida nuestros pueblos y dibuja el paisaje agrario, por tanto, el diálogo entre las partes es fundamental para avanzar en la gestión hídrica, asegurar la dimensión medioambiental del regadío y promover las infraestructuras necesarias para abastecer al medio rural”.

A continuación, Rafael Sáez González, de ITACYL comentó que el regadío es una herramienta fundamental impulsora de la actividad agraria y el desarrollo rural, así como de la industria agroalimentaria en su comunidad. Por tanto, cree que debe haber coherencia entre el Libro Verde de la Gobernanza del Agua y la planificación hidrológica agraria.

Por último, Joaquín Olona, planteó que el regadío es fundamental para la economía de Aragón, “generador de riqueza y de vida en el entorno rural”. Por eso, “no debe haber espacios compartimentados en la Gobernanza del Agua”. Esta Gobernanza debe ser compartida por usuarios, administración y demás agentes afectados y no se debe utilizar el cambio climático, como argumento, para paralizar las obras de regadío en el territorio.

Para finalizar, César Trillo, volvió a tomar la palabra: “siempre hemos sido defensores de la unidad en la gestión de las cuencas. Dado que somos una comunidad de regantes de un río que pasa por nueve comunidades autónomas, vemos el agua como un factor imprescindible para el desarrollo rural, para la fijación de la población y la creación de puestos de trabajo. En el entorno rural, el agua es vida. Por eso, consideramos que son necesarias más subvenciones para abordar las modernizaciones del regadío, abrazar la agricultura 4.0 y, con ello, producir más. En relación con el cambio climático, es verdad que el clima antes era más uniforme que ahora y debemos abordar los desafíos que plantea a los regantes, pero teniendo claro que no apostar por el regadío, oponerse a nuevas obras para los regantes, es ponerse de lado de La España Vaciada”.

Por último, Javier Lambán, Presidente del Gobierno de Aragón, fue el encargado de cerrar esta interesante jornada mencionando que “en una tierra de pactos y de agua, Aragón necesita políticas que revitalicen el medio rural” y anunció que su gobierno pondrá en marcha, a principios del próximo año, un plan de modernización de regadíos cuya inversión ascenderá a 20 millones de euros.