No abandona el signo negativo la tablilla cerealista, en una semana en la que todo cuesta menos en la lonja del Ebro

FRUTAS: Se mantiene sin cambios la tablilla de las frutas otra semana más, a la espera de algo de animación en la demanda. En las frutas de hueso, están entrando cada vez más cerezas y de buenas calidades a las cámaras, pero de momento las ventas van fluidas y mantienen el mercado en equilibrio.

En las frutas de pepita, la situación no cambia. La competencia con las frutas de hueso hace que se vendan menos en los mercados, aunque las existencias en los almacenes siguen bajando, pero no al ritmo deseado.

PORCINO: Sigue la tendencia positiva en precio en el porcino, que se iniciaba la pasada jornada con un ligero repunte, ya que la guerra comercial con China no ha afectado aún. Los pesos siguen bajando y la oferta de animales sigue cayendo, aunque la demanda de la carne no termina de arrancar y Alemania no haya acompañado en las subidas.

Se confía que la demanda de la carne aumente – tanto en España como en Europa – y que la oferta de animales siga bajando, sobre todo ahora que van a llegar las altas temperaturas y va a costar más engordarlos.

LECHONES: Vuelve a asomar el signo negativo en la tablilla del lechón, después de la repetición de la pasada jornada. Hay plazas vacías que cubrir, pero el comprador sigue remiso a la hora de ir al mercado viendo que el mercado del gordo todavía no termina de arrancar claramente.

Sigue habiendo poca oferta de animales, pero esta semana han entrado más animales de fuera, con un mercado alemán que ha estado más pausado a la hora de comprar.