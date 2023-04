New Holland presenta la nueva serie de tractores zancudos TE6 diseñados para viñedos estrechos

New Holland presenta la nueva serie de tractores zancudos TE6 (TE6.120N y TE6.150N), tractores multifunción diseñados específicamente para viñedos estrechos que necesitan máquinas con una extrema maniobrabilidad y dimensiones compactas y que estarán disponibles desde finales de 2023.

Esta nueva serie de tractores está inspirada en el concepto de tractor zancudo creado por New Holland en colaboración con la empresa de diseño italiana Pininfarina y ganador de los Good Design Award y German Design Award en 2022. El prototipo de tractor incorporaba un estilo elegante y futurista inspirado en la forma de una copa de champán en homenaje a los viticultores premium de regiones como Champaña, Médoc y Borgoña.

De hecho, los nuevos TE6.120N y TE6.150N están diseñados específicamente para algunas de las regiones vitivinícolas más prestigiosas, adaptándose a los estrechos viñedos franceses y a cualquier terreno con características similares.

La nueva serie de tractores es altamente multifuncional: cuenta con tres zonas de implementos independientes para múltiples combinaciones de implementos posibles. También están diseñados para ofrecer un enganche muy rápido —menos de 10 minutos para el pulverizador— y permitir al operador mantener los implementos acoplados sin salir de la cabina, ahorrando tiempo y maximizando la eficiencia.

EL NUEVO SISTEMA DE DIRECCIÓN SUPERLIGERO GARANTIZA LA MÁXIMA MANIOBRABILIDAD

Thierry Le Briquer, Responsable de Plataforma y Producto Global para vendimiadoras, cosechadoras de aceituna y de café de New Holland, afirma: “Multifuncionalidad, maniobrabilidad, diseño compacto y potencia son los elementos clave de la nueva serie de tractores zancudos que está revolucionando por completo nuestra oferta de tractores zancudos. Nuestros departamentos de ingeniería y fabricación garantizan la máxima calidad en el Centro de excelencia de Coëx (Francia), donde se producen estos tractores y que está especializado en vendimiadoras, cosechadoras de aceituna y tractores zancudos, sirviendo a clientes de todo el mundo”.

Al igual que el resto de la gama de tractores de nueva generación de New Holland, los tractores zancudos están equipados con tecnologías innovadoras: el monitor Intelliview™ IV Plus y sus pantallas de visión trasera proporcionan el control total del tractor y My PLM Connect® permite a los operadores gestionar datos en tiempo real, a bordo o de forma remota, para maximizar la eficiencia y la productividad.

El diseño distintivo Blue Power refleja las nuevas líneas de estilo de New Holland y equilibra elegancia con confort. La ergonomía se ha redefinido por completo con una cabina renovada que ofrece confort y una alta visibilidad panorámica de la máquina.

El motor Fase V de FTP Industrial garantiza total estabilidad en pendientes y laderas, mientras que el sistema hidráulico IntelliFlow™ ofrece una distribución equilibrada de la potencia por todo el tractor.