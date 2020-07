New Holland lanza la serie de cosechadoras Crossover Harvesting que garantiza un aumento de la productividad de hasta un 25%

New Holland Agriculture lanza la cosechadora CH7.70 e introduce el nuevo concepto Crossover Harvesting™, que reúne la excelente tecnología de separación Twin Rotor® con la acreditada y prestigiosa tecnología de trilla convencional de la marca y que garantiza un aumento de la productividad de hasta un 25% respecto a una cosechadora de sacudidores en este segmento

La nueva cosechadora Crossover establece un nuevo referente en capacidad para las cosechadoras de gama media, con una extraordinaria calidad de grano y paja, adaptándose cómodamente a todos los cultivos y condiciones. El eficiente motor con tecnología HI-eSCR 2 patentada para cumplir la norma Fase V proporciona una alta productividad con costes de explotación muy bajos. Este rendimiento va de la mano del máximo confort de la cabina Harvest Suite™ Deluxe.

Lars Skjoldager Sørensen, responsable de productos de recolección, comentó: “Hemos diseñado la CH7.70 para aquellos agricultores y contratistas profesionales que buscan una cosechadora con un alto rendimiento constante en todas las condiciones y un coste de propiedad reducido. La nueva cosechadora CH7.70 brinda a nuestros clientes todas las ventajas de 45 años de excelencia en separación Twin Rotor en combinación con nuestra mejor tecnología de trilla: la mejor productividad de su clase, grano y paja de calidad superior, versatilidad a la hora de cambiar de un cultivo a otro y fiabilidad con bajos costes de explotación. Este exclusivo concepto anuncia la nueva era de Crossover Harvesting de New Holland”.

Lionel Gleyroux, responsable de cosechadoras New Holland para Europa, afirmó: “La nueva cosechadora Crossover crea un nuevo segmento en la extensa oferta de New Holland, situado entre los modelos de sacudidores de gama media y las emblemáticas cosechadoras rotativas, que amplía aún más las soluciones disponibles para nuestros clientes, capaces de satisfacer las necesidades específicas de todo tipo de explotaciones agrícolas. El nuevo concepto Crossover Harvesting aprovecha al máximo nuestra experiencia en recolección para brindar a todos los agricultores y contratistas la oportunidad de ser más productivos, versátiles y eficaces. Ofrece la mejor combinación de tecnologías de sacudidores y Twin Rotor de New Holland para obtener una productividad líder del segmento”.

“Con el nuevo concepto Crossover Harvesting, nuestros clientes reciben mucho más: mayor productividad, mayor calidad y mayor ahorro. Las nuevas cosechadoras CH llevan con orgullo el logo Crossover Harvesting en sus colores distintivos para indicar la revolución que se ha introducido bajo el capó”, añadió.

Carlo Lambro, Presidente de la marca New Holland, concluyó: “Hace ya 45 años que New Holland revolucionó el mundo de la recolección. Ahora, con el lanzamiento de la nueva cosechadora CH Crossover Harvesting, confirma su liderazgo mundial en recolección”.

“Nuestra marca ofrece una gran variedad de tecnologías capaces de satisfacer las necesidades específicas de cada explotación agrícola con soluciones centradas en la innovación, la sostenibilidad y una extraordinaria rentabilidad”.

CROSSOVER HARVESTING OFRECE UN AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE HASTA UN 25% CON UNA ALTA CALIDAD DE GRANO Y PAJA

La nueva tecnología Crossover garantiza un aumento de la productividad de hasta un 25% respecto a una cosechadora de sacudidores en este segmento. El sistema de trilla de dos cilindros incorpora un diámetro de cilindro de 600 mm —el más grande del segmento— con un diseño reforzado de alta resistencia para proporcionar un extraordinario rendimiento de trilla. El gran cilindro, combinado con el adaptable cóncavo por secciones, ofrece la mejor solución en términos de versatilidad, ya que permite cambiar rápidamente a diferentes cultivos en menos de 20 minutos.

La velocidad del cilindro se controla desde la cabina con un nuevo variador hidráulico de alta resistencia, garantizando fácilmente al operador una perfecta adaptación de la velocidad a las condiciones del campo y del cultivo. El sistema de trilla se combina con el acreditado sistema Opti-Thresh™ de New Holland, que se adapta a las condiciones y a la madurez del cultivo reposicionando la parte trasera del cóncavo sin necesidad de herramientas. Cuando la sección superior articulada se aleja del cilindro, la acción de trilla es más suave, mejorando la calidad de la paja.

Una presentación preliminar (LINK) delinea los aspectos más destacados de la nueva cosechadora, mostrando cómo ofrece lo mejor de ambos mundos.