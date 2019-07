New Holland Agriculture ha lanzado la aplicación Grain Loss Calculator para dispositivos móviles con el fin de ayudar a los agricultores a optimizar los ajustes de su cosechadora y maximizar su eficiencia y productividad. La aplicación se ha desarrollado para facilitar a los agricultores el uso de cosechadoras de todas las marcas y modelos, como prueba del espíritu de apertura de la marca.

Lars Skjoldager Sørensen, Responsable de maquinaria de recolección, explica: “Esta nueva app es un ejemplo de nuestra orientación al cliente, de cómo en New Holland buscamos todas las maneras de ayudar a los agricultores simplificando su trabajo y maximizando su eficiencia. Al desarrollar la app, queríamos incluir a todos los agricultores – no solo a los propietarios de cosechadoras New Holland – porque creemos en la idea de trabajar juntos por un propósito común: una agricultura eficiente y sostenible que hace más con menos”.

Con Grain Loss Calculator, el agricultor determina las pérdidas de grano de la cosechadora en tres sencillos pasos: introduce la marca de la cosechadora junto con las anchuras del cabezal y del sistema de cribas, selecciona el cultivo de entre los 30 tipos disponibles e indica el rendimiento y, por último, introduce la cantidad de granos contados en el suelo en un área limitada. La app calcula al instante las pérdidas de grano, mostrando el resultado en porcentaje y en kilogramos por hectárea.

Una vez visualiza las pérdidas de grano de la cosechadora, la app Grain Loss Calculator ofrece un enlace a la app Harvest Excellence de New Holland, que ayuda al operador a optimizar los ajustes de la cosechadora teniendo en cuenta las condiciones del suelo y del cultivo. También ofrece un servicio de resolución de problemas que guiará al operador paso a paso para optimizar aún más los ajustes de la cosechadora.

La app Grain Loss Calculator está disponible para los sistemas operativos iOS y Android en el App Store y Google Play.