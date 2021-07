New Holland lanza el nuevo T7 Heavy Duty, su nuevo tractor insignia ante el avance de la agricultura 4.0

New Holland Agriculture ha presentado nuevo tractor insignia T7 Heavy Duty (HD) a la prensa especializada europea en un evento de lanzamiento virtual. Bajo el título de “INTELLIGENT

FARMING ALL_WAYS”, el evento destacó la visión de la marca de la agricultura 4.0 y su compromiso con poner ampliamente a disposición de los agricultores las ventajas que ofrecen las tecnologías de agricultura inteligentes.



El nuevo T7 Heavy Duty mantiene el potente rendimiento, la excepcional agilidad y la extraordinaria versatilidad que caracterizan a este tractor y ofrece una experiencia de trabajo superior con la nueva cabina Horizon Ultra y las funciones PLM Intelligence de última generación. Resulta ideal para empresas de servicios que realizan múltiples tareas en una gran variedad de aplicaciones de campo y transporte, buscando mejorar su confort, eficiencia y productividad.



“Preguntamos a nuestros clientes cuáles eran las expectativas para su futuro tractor y desarrollamos el T7 Heavy Duty de nueva generación basándonos en sus demandas, por lo que éste

ofrece todo lo que sueñan tener”, afirma Sean Lennon, Vicepresidente de New Holland Agriculture para Europa. “Diseñamos la nueva cabina Horizon Ultra para proporcionarles la

mejor experiencia de trabajo con todo el espacio, confort y acabado de calidad que demandaban y la cabina más silenciosa del mercado. Además, el PLM Intelligence de última generación les facilitará el acceso a nuestras soluciones de agricultura inteligentes, que ofrecen un importante valor añadido en términos de una mejor toma de decisiones y ejecución precisa, mejorando su eficiencia y rentabilidad”.

La cabina Horizon Ultra ha sido rediseñada desde cero para satisfacer las expectativas más exigentes de los clientes: “El T7 HD puede parecer el mismo desde el exterior, con el mismo aspecto compacto y elegante”, explica Oscar Baroncelli, Director de Gestión de Producto Global para Tractores New Holland Agriculture, “pero es totalmente nuevo en el interior: ¡tan solo el 2% de las piezas proceden del modelo anterior! Está más conectado que nunca y establece un nuevo récord como el tractor más silencioso del sector, con tan solo 66 dBA.

Creemos que va a transformar la experiencia de nuestros clientes cuando trabajen en el campo”.



EL T7 HEAVY DUTY MANTIENE EL “CARÁCTER FAMILIAR” DE LA GAMA T7, A LA VEZ QUE OFRECE UN ESPACIOSO ENTORNO DE TRABAJO

La cabina se ha alargado para proporcionar espacio adicional al acompañante y en el suelo. Los clientes sabrán apreciar el amplio espacio de almacenamiento disponible: un espacio de 30 litros detrás del asiento que albergará cualquier material del operador, un compartimento refrigerado de 12 litros de capacidad, un espacio de almacenamiento cubierto detrás del asiento del acompañante con un punto de carga USB y una toma de tensión de red, bandejas de almacenamiento abiertas en el lado derecho de la cabina y una bandeja de red en el

embellecedor del techo.

El nuevo diseño ha mejorado aún más la visibilidad delantera y del elevador e implemento traseros, mientras que las cámaras vigilan la zona que rodea el tractor. Un nuevo sistema de luces de trabajo con hasta 24 luces LED garantiza que la visibilidad alrededor del tractor y el implemento se mantenga hasta bien entrada la noche.



La espaciosa cabina proporciona un entorno de trabajo sumamente cómodo con superficies limpias y despejadas, y un funcionamiento intuitivo con la disposición ergonómica de los mandos

en el nuevo reposabrazos SideWinder Ultra y la sencilla pantalla IntelliView de 12 pulgadas. Los mandos pueden configurarse conforme a las preferencias del operador y la personalización

puede ser tan sencilla y exhaustiva como se desee. La pantalla CentreView situada en el centro del volante —un hito en el sector— ofrece una clara línea de visión. El nuevo sistema automático de climatización líder en su clase, con selección de zona y un 35% más de capacidad que el modelo anterior, mantiene fácilmente una temperatura confortable en todas las estaciones.

El asiento superior de la gama, Auto Comfort, incorpora suspensión lateral y un sistema de climatización que elimina la humedad en los días calurosos y calienta en las mañanas frías. La

conectividad avanzada de la cabina Horizon Ultra permite a los clientes llevar el mundo digital a bordo sin esfuerzo, ya que su dispositivo móvil se conecta automáticamente a la pantalla y puede manejarse con un botón en el reposabrazos.



PLM INTELLIGENCE: HACIA LA AGRICULTURA 4.0

El T7 HD introduce el PLM Intelligence de última generación, que representa un paso adelante en la estrategia de agricultura de precisión de New Holland. Marca el cambio de las prácticas

agrícolas tradicionales a la agricultura 4.0., donde la agricultura interconectada y de precisión ayuda a los agricultores a planificar todas las operaciones de antemano, gestionar en tiempo real el comportamiento y rendimiento de cada máquina y obtener la máxima precisión y eficiencia.



“Estos nuevos desarrollos son el resultado de la estrategia de New Holland de estar cada vez más conectados con nuestros clientes”, apunta Carlo Lambro, Presidente de la marca New

Holland. “La servitización y la digitalización son las puertas del futuro. Han hecho posible integrar la presencia física al volante con una variedad de servicios digitales que ayudan a los

agricultores a hacer su trabajo y nos garantizan estar siempre al lado de nuestros clientes».



El PLM Intelligence de última generación es una nueva arquitectura electrónica que se adoptará en todos los equipos New Holland de última generación para que los clientes encuentren la

misma lógica al cambiar de máquina y puedan acceder fácilmente a los datos para hacer el trabajo de una manera más eficiente. Esto forma parte de la estrategia de la empresa de

integrar las tecnologías digitales para ofrecer una agricultura inteligente y conectada, con soluciones fáciles de usar que hagan que la agricultura sea más sostenible y productiva.