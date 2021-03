NEIKER trabaja en el desarrollo de una vacuna frente a la tuberculosis animal que ponga fin a los falsos positivos

Coincidiendo con el Día Mundial de la Tuberculosis que se celebra este 24 de marzo, NEIKER ha anunciado que trabaja en el desarrollo de una vacuna frente a la tuberculosis animal, a la vez que subraya la importancia de la vigilancia de esta enfermedad. En los laboratorios del Departamento de Sanidad Animal de NEIKER se monitoriza la prevalencia de un importante número de enfermedades en las especies silvestres de Euskadi, entre las que se incluyen las planteadas en el plan estatal de vigilancia como es el caso de la tuberculosis.

En esta línea, además, NEIKER trabaja en el desarrollo de una vacuna frente a la tuberculosis animal. El objetivo inicial fue el control de la tuberculosis en jabalí, ya que en otras comunidades supone un gran problema, pero posteriormente se ha trabajado en otras especies como ciervo, tejón y terneros. En todos los casos se han observado efectos mejores o equiparables a los obtenidos con la vacuna de BCG, considerada la vacuna de referencia y la que se ha venido usando en personas.

NEIKER, a través de su Departamento de Sanidad Animal, analiza anualmente muestras de una media de 150 jabalíes y ciervos para la detección de tuberculosis. El porcentaje de aislamientos es bajo, ronda el 1,1% de los animales analizados. Sin embargo, la vigilancia de la fauna silvestre es de vital importancia porque algunas enfermedades, entre ellas la gripe aviar, la peste porcina o la tuberculosis, puede llegar a las granjas a través de estos animales.

SACRIFICIOS POR FALSOS POSITIVOS POR LA TUBERCULOSIS ANIMAL



En los análisis también se encuentran habitualmente otras micobacterias no pertenecientes al Complejo Mycobacterium tuberculosis, denominadas micobacterias no tuberculosas. Algunas de ellas no tienen implicaciones sanitarias, pero sí interfieren en las técnicas de diagnóstico que se utilizan en los programas de erradicación de la tuberculosis animal dando lugar a falsos positivos. Esto puede implicar el sacrificio de animales que no están infectados de tuberculosis, lo que supone un coste innecesario.

NEIKER trabaja en dos proyectos de investigación, uno financiado por la UE (Interreg-POCTEFA) y otro por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), con el objetivo de identificar las bacterias causantes de las interferencias en el diagnóstico de la tuberculosis y evitar que los resultados de las técnicas de diagnóstico empleadas se vean alterados por su presencia.

Además, se profundiza en el estudio del control de la enfermedad mediante vacunación y el prototipo original será uno de los que se incluirán en los estudios, además de otros que se están desarrollando en NEIKER.

NEIKER participa en estos proyectos junto con otras instituciones de gran prestigio como son la Universidad de Toulouse y ANSES de Francia, la Universidad Autónoma de Barcelona e IRTA-CRESA de Cataluña y VISAVET, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid y Centro Europeo de Referencia para Mycobacterium bovis.