Negativa tajante del Ministerio: insiste en que no incluirá el olivar en el paquete de las ayudas directas excepcionales

Ante los graves recortes de producción, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos considera incomprensible la decisión del Ministerio de Agricultura de excluir al sector del olivar de las medidas de ayudas directas excepcionales aprobadas como consecuencia de la sequía y la crisis bélica en Ucrania y exige, como otras muchas voces, una rectificación en su postura, así como la participación financiera en las ayudas de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, el Ministerio, según quedó claro en la reunión, mantiene su negativa a la incorporación del olivar al mecanismo de ayudas.

En una reunión mantenida el martes 8 con la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del MAPA, se constató la grave afección por sequía que sufre el sector del olivar, que ya condicionó la presente campaña con una cosecha cortísima de 663.000 toneladas y que va a restringir también la próxima con una previsión de aforo de 738.000 toneladas.

Ante esta situación, empeorada por la carestía de los costes productivos con la crisis de Ucrania, Unión de Uniones puso sobre la mesa la reiteración en su exigencia de incluir al sector del olivar como destinatario del paquete de ayudas directas excepcionales puestas en marcha por el Ministerio, con una dotación adicional presupuestaria.

«Es incomprensible e injusto que el Ministerio haya dejado fuera de estas ayudas a los olivareros, que con dos campañas de producción muy malas lo van a pasar francamente mal; tan mal, al menos, como otros sectores que sí se han incluido» insisten desde la organización.

El sector ya está enfrentando problemas de rentabilidad que se van a ver agravados para la próxima cosecha en amplias zonas productivas. La escasez de la oferta, las cifras del enlace de campaña en torno a las 236.000 toneladas y la producción del resto de países dentro y fuera de la UE, pergeñan un escenario muy complicado. Además, la previsión de una oferta baja, con notables incrementos de precios al consumidor final, van a afectar negativamente al consumo interno y a las exportaciones.

En este escenario, el productor no se beneficia de estos incrementos de precios en destino «primero, porque, como ya viene siendo normal por desgracia, no se repercuten de igual forma en el precio que reciben los productores» y porque, además, no hay producción suficiente para asegurar sus rentas. La organización recuerda, además, que el seguro de olivar no responde a las necesidades del sector y que tiene una contratación mínima.

Frente a esto, el Ministerio, según quedó claro en la reunión, mantiene su negativa a la incorporación del olivar al mecanismo de ayudas directas excepcionales aprobado para otros sectores, obviando la importancia socioeconómica del olivar que mantiene la actividad en muchas comarcas del Estado, en algunas de las cuales, además no hay alternativa productiva a este cultivo; y olvidando también el papel medioambiental, de prevención de incendios, de biodiversidad que el cultivo del olivar representa en nuestro país.

«Es indignante que los olivareros vean como desde la UE se apoya con 115 millones de euros a Marruecos para que desarrolle su olivar y nos haga la competencia y que no haya apoyos, ni por parte del Ministerio, ni por parte de la mayoría de Comunidades Autónomas, para mantener nuestros propios olivares», critican desde Unión de Uniones.

La organización considera que la actitud del Ministerio demuestra que estaba más que justificada la tractorada que convocó Unión de Uniones frente a la puerta del Ministerio el pasado 5 de julio, para reivindicar una intervención del Gobierno contra la sequía proporcional a la magnitud del problema «y si hay que volver, volveremos y con más fuerza, porque la situación es insostenible para los profesionales»