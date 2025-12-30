Navarra vacunará unas 30.000 cabezas de ganado contra la dermatosis nodular contagiosa y Euskadi la quiere en toda la CCAA

Navarra vacunará contra la dermatosis nodular contagiosa, a partir del 7 de enero, a unas 30.000 cabezas de ganado de algo más de un millar de explotaciones de la zona norte de la Comunidad Foral. En Euskadi, piden que amplíe a toda la comunidad autónoma y no solo a Gipuzkoa, como provincia limítrofe con Francia.

Así lo han indicado a Efe fuentes del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra tras la reunión que este lunes mantuvo el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve) para intercambiar información y evaluar las medidas para hacer frente a enfermedades animales en territorio español en los últimos dos meses.

En esa sesión, tras la declaración de dos nuevos focos en Francia (que acumula ya 115), se repasó la situación en España y se estudió la activación de su plan de vacunación colindante con la frontera francesa, lo que afecta a comarcas de Navarra, Aragón y País Vasco.

Al respecto, las citadas fuentes han apuntado que la rapidez con la que se ha estado vacunando en los últimos días en Francia ha aminorado el riesgo.

Inicialmente Navarra había solicitado al Ministerio autorización de Bruselas para poder vacunar a la cabaña ganadera bovina de toda la Comunidad Foral frente a la dermatosis nodular, lo que suponía unas 120.000 cabezas.

Finalmente, en el citado comité se ha acordado vacunar solo a explotaciones más cercanas a la frontera, las situadas en el Pirineo, Prepirineo, Baztán-Bidadosa, Larraun, Sakana o Ultzama. Esto representa unas 30.000 cabezas de ganado.

El departamento espera recibir a lo largo de este martes las vacunas y ya está en contacto con la clínicas veterinarias para iniciar la vacunación el 7 de enero.

EUSKADI QUIERE UNA VACUNACIÓN EN TODA LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Y NO SOLO EN GIPUZKOA

El Gobierno Vasco ha pedido que la vacunación se extienda a todo Euskadi, mientras que el Ministerio opina que solo sería necesaria en Gipuzkoa y en dos pequeñas zonas «colchón» de Álava y Bizkaia limítrofes con Gipuzkoa.

La propuesta del Ministerio de Agricultura sigue siendo la vacunación del ganado bovino por provincias, de manera que en Euskadi sólo se vacunaría el territorio de Gipuzkoa, mientras que el Gobierno Vasco quiere extender la vacunación a toda la comunidad, según fuentes del ejecutivo de Vitoria.

El ejecutivo de Lakua defiende que esta no sería suficiente, ya que en Euskadi hay zonas con ganadería abundante que no son limítrofes con Gipuzkoa, como Karrantza o Valdegobía.