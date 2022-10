Nadie se libra de las críticas: Lamentan que el PP no se sume a defender un plan de PAC para el desarrollo rural de CLM

Casi nadie se libra de las críticas ante la nueva PAC. Ahora le toca al PP de CLM al no haberse sumado en la defensa de un plan de PAC para el desarrollo rural destinado a agricultores y ganaderos al eludir la firma que previamente pactó y que firmó en bloque el resto de partidos de la oposición.

En tiempos recientes los partidos de la oposición han firmado un acuerdo a un documento propuesto por la Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas de CLM para la defensa del Programa de Desarrollo Rural (PDR) regional, al que de inmediato se adhirió Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha.

Responden desde la Plataforma Ecológica, ante la pregunta de si todos los partidos han firmado que no: «Han firmado, Ciudadanos, Podemos y VOX. El Partido Popular no ha tenido a bien hacerlo, excusas, demoras y mil razones dilatorias para esa firma. A pesar de que presumen defender la agricultura de Castilla-La Mancha, pareciera que el PP no tuviera interés en defender los intereses del sector agropecuario».

El Presidente popular Paco Núñez entre no contestaciones, ausencias por motivos personales, ausencias sin justificar, o congresos nacionales del partido siempre ha faltado a cada una de las diversas citas fijadas. Entienden desde la organización que «siempre puede haber algo inesperado, sin embargo, un acto del partido suponemos que se programa con antelación suficiente como para no quedar el mismo día con una organización profesional agraria para tratar temas de tal calado para la región (500 millones de euros del plan de la PAC para el desarrollo rural son desviados a las arcas de la Consejería de agricultura, y otros 500 millones de euros son devueltos a Europa por no utilizarse en el periodo 2015-2020, de un total de 1500 millones de euros que Europa destina a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha)».

Sí ha mantenido contacto y ha asistido a las reuniones acordadas Lola Merino, que, siempre con la promesa de la firma, les ha emplazado para fechas futuras. Lola Merino que además de ser parlamentaria en las Cortes regionales por el PP es miembro señalado de ASAJA, siendo presidente de su federación de mujeres.

Declaran desde la Plataforma Ecológica y Unión de agricultores y ganaderos de la región que no alcanzan a comprender «cuáles pueden ser los motivos por los que este partido elude la firma de un documento que defiende un dinero de los campesinos y en el que simplemente se habla de evitar que se desvíen fondos agrarios a fines ajenos al sector agrícola. A no ser que, a imagen del PSOE, pretendan utilizar estos fondos para la creación y mantenimiento de una red clientelar que les fidelice el voto. Algo que difícilmente podrán llegar a hacer dado que para ello habrían de gobernar y visto el poco ánimo, la ausencia de carisma y la falta de empuje del PP castellano-manchego sus posibilidades son enormemente remotas».

También causó sorpresa y estupor en ambas organizaciones que ante la propuesta de Ciudadanos en las Cortes de la región para aprobar una normativa que permitiese la democracia en el campo, el PP se abstuviera, «algo incomprensible cuando las últimas elecciones agrarias se produjeron días antes del referéndum que aprobó la Constitución del 78». En declaraciones del sindicato agrario, comentan que cuarenta y cuatro años sin elecciones «no es lo que comúnmente se conoce como democracia».

«Así, la representatividad agraria no la están determinando las urnas, sino que lo hace la propia Consejería de Agricultura mediante un escrito por el que otorga a su conveniencia la representatividad a las organizaciones afines a sus intereses. Documento que, por cierto, se basa en una legislación ya derogada. ¿Qué puede ser la causa de la reticencia del PP a la celebración de unas elecciones democráticas en el campo?».



Es por todo esto que la Plataforma para la Defensa de la Agricultura y Ganadería Ecológicas y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha manifiestan su malestar e intranquilidad ante «la incompresible actuación del que, por ahora, es el principal partido de la oposición. Veríamos con agrado un cambio en la conducta de este partido, puntal de nuestro sistema democrático».