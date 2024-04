Nace ‘Si Yo No Produzco, Tú No Comes TV’ para concienciar a la sociedad sobre la importancia de los productores agroalimentarios

‘Si Yo No Produzco, Tú No comes’, una iniciativa de Agrifood Comunicación y Cooperativas Agroalimentarias de España, ha lanzado una sección dentro de su canal de YouTube con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la importancia de los productores del sector alimentario.

Bajo el nombre ‘Si Yo No Produzco, Tú No Comes TV’, la emisión se llevará a cabo de lunes a viernes de 14:00 a 16:00 horas, y cada programa contendrá con la transmisión de jornadas, eventos, testimonios, entrevistas y otras piezas audiovisuales que se irán actualizando diariamente sobre los temas más relevantes del sector agroalimentario y pesquero a nivel nacional. Además, después de su estreno los espectadores podrán disfrutar del contenido en cualquier momento ya que se emite en YouTube y, por tanto, siempre estará visible.

Con esta iniciativa, SYNPTNC continua su plan de trabajo para 2024 para concienciar a la ciudadanía de los principales temas que condicionan la producción de alimentos, el consumo responsable y la protección del medio ambiente. Cuestiones que han sido cuidadosamente seleccionadas para explicar los desafíos a los que se enfrenta el sector cada día y que tienen un impacto directo en nuestra economía, consumo y dieta.

Y es que, ante el desconocimiento del consumidor sobre la verdadera situación del sector ignorando y la complejidad de la cadena alimentaria, «Si Yo No Produzco, Tú No Comes» pone a su disposición material diverso para que puedan aumentar su conocimiento sobre cuestiones como el abastecimiento de productos seguros, de calidad, en cantidad y a precios razonables.

Si quieres conocer más de esta iniciativa, podrás obtener información en la página web www.siyonoproduzcotunocomes.com o en el teléfono 91 721 79 29.

«Si yo no produzco, tú no comes» es una iniciativa de Agrifood Comunicación y Cooperativas Agro-alimentarias de España que desarrolla un proyecto colaborativo de comunicación y relaciones públicas para mejorar la reputación de los productores de alimentos y concienciar a la sociedad de la importancia del sector agroalimentario.