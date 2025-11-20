Nace la primera Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha marcada por el consenso de todo el sector

Tomelloso (Ciudad Real) ha acogido este jueves la firma del acta constituyente y de los estatutos sociales de la primera Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha, una organización que nace marcada por el consenso de todo el sector y que representará y defenderá los intereses de todos los operadores de la cadena de valor.

Ocho organizaciones han participado en este acto celebrado en las instalaciones del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha, con el objetivo de afrontar unidos los nuevos retos del mercado y fortalecer un sector estratégico que representa más del 65 por ciento de la producción vitivinícola nacional, según ha informado en nota de prensa.

Las entidades firmantes son ASAJA, UPA y COAG, Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, la Federación regional de Vinos, Alcoholes y Mostos (Fevin), la Asociación Empresarial de Zumos de Uva y Mostos (Azume), la Asociación de Destiladores y Rectificadores de Alcoholes y Aguardientes Vínicos (Adevicam) y la Asociación del Vinagre y Culinaria de Castilla-La Mancha.

Durante la reunión, se ha elegido la primera Junta Directiva integrada por veinte miembros: diez en representación de la rama de la producción y diez en representación de la transformación y comercialización.

La Presidencia recae en Jesús Julián Casanova en representación de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, mientras que la Vicepresidencia es para Florencio Rodríguez en nombre de Asaja Castilla-La Mancha, y la Secretaría la asume Francisco García de Vinos CLM.

La nueva interprofesional representará a todos los eslabones de la cadena vitivinícola presentes en la región e incluirá los vinos varietales sin Indicación Geográfica Protegida (IGP) ni Denominación de Origen Protegida (DOP), los vinos con IGP ‘Vinos de la Tierra de Castilla’, los zumos y mostos de uva, los alcoholes y aguardientes vínicos y el vinagre de vino.