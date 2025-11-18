Nace la Asociación de Olivar Tradicional para defender un modelo social, medioambiental y económico único y por la diferenciación vía precio

La Asociación de Olivar Tradicional nace en Andalucía, con vocación nacional, para unirse a la lista de defensores del modelo mayoritario de nuestra tierra. Los propios olivareros han lanzado un mensaje alto y claro: quieren seguir viviendo de sus explotaciones, en sus pueblos, en el medio rural, y para ello necesitan estrategias con las que valorizar y diferenciar los aspectos saludables, sociales, medioambientales y económicos del modelo mayoritario de Andalucía, el que representa el 70% del 1,5 millones de hectáreas de olivar que existen en la región.

Por eso, unos 15.000 agricultores pertenecientes a cerca de 30 cooperativas de las provincias de Granada, Jaén y Córdoba han constituido la Asociación de Olivar Tradicional, que nace con la convicción de que el mejor camino de futuro es el de la calidad y la diferenciación vía precio.

El portavoz de la provincia de Granada, germen de la asociación que hoy nace oficialmente con la firma del acta constituyente, Rafael Almirón, responsable de la Sectorial de Aceite de Oliva en Cooperativas Agroalimentarias de Granada, destaca: “Llevamos tiempo dándole vueltas a crear la Asociación de Olivar Tradicional, recogiendo las inquietudes y las necesidades que nos trasladan nuestros agricultores. Vemos que nuestros pueblos y nuestros agricultores de olivar tradicional necesitan darle visibilidad y valor a esta forma de cultivo social que estamos perdiendo al competir con otro tipo de olivares que no tienen nada que ver»

«Nos proponemos en la asociación marcar una nueva etapa, un camino para ser capaces de diferenciar ese modelo de cultivo para que nuestros pueblos tengan futuro, que mantengan bien cuidados el paisaje y los campos de nuestros antepasados para las generaciones futuras. Tenemos claro que sin rentabilidad no podremos subsistir. Una rentabilidad que debe venir vía precio, pero también vía ayudas. Hablamos de un olivar que genera mucha más mano de obra, que es mucho más difícil de recoger y que es mucho más costoso, por lo que debe tener una diferenciación respecto a otros modelos de negocio”, ha añadido

La representante de la provincia de Córdoba, Nuria Yáñez, directora técnica de Almazaras de la Subbética, afirma que “estamos convencidos que protegiendo al olivar tradicional mantendremos vivo el mundo rural. Por eso nace esta Asociación de Olivar Tradicional, porque este modelo de cultivo se caracteriza por ser sostenible medioambientalmente, claro ejemplo de cuidado del suelo, de equilibrio del ecosistema, de racionalización del uso de los recursos y de mantenimiento de la flora. También es sostenible socialmente, porque no podemos olvidar empleo en campo y en cooperativas que genera todos los años».

Asimismo ha destacado que «los olivareros tradicionales tienen un compromiso con su entorno y su gente, contribuyendo a la fijación de la población rural. Por eso, la Asociación de Olivar Tradicional nace para poner nuestro granito de arena y conseguir que estos olivares sean sostenibles económicamente. Vamos a darle voz a esos agricultores que forman parte del olivar tradicional, buscando líneas para mejorar la rentabilidad, como la modernización de nuestras explotaciones, investigando e innovando en maquinaria adaptada al olivar tradicional, reforzando el relevo generacional, haciéndoles atractivo el campo a los jóvenes para que quieran explotar las tierras de sus padres o sus abuelos, o apostando por la digitalización, aunque para eso necesitamos cobertura en todo el medio rural”.

Por su parte, José Gilabert, presidente de la SCA San Vicente de Mogón, como portavoz de la provincia de Jaén, lanza un mensaje rotundo: “Tenemos que dejar de competir en la miseria y colaborar para el éxito”, frase con la que destaca la razón de ser de la Asociación de Olivar Tradicional.

“Es una asociación que parte de las bases, de los propios agricultores, que son los socios de pleno derecho. Pero la asociación también tendrá socios colaboradores, como organizaciones, instituciones, y otras entidades que quieran sumarse. No vamos contra nadie, pero sí tenemos un objetivo muy claro: la defensa del olivar tradicional”. En este sentido, manda una advertencia clara: “Se nos está queriendo llevar por una única dirección, afirmando que sólo queda un camino, la reconversión, la intensificación, la concentración, ir a lo grande. Y esto parece un tsunami. Pero nosotros estamos convencidos de que hay otro camino. Ese será uno, pero el nuestro también es válido, porque el olivar tradicional tiene futuro si hace las cosas bien y la asociación trabajará en dos líneas: la representación de los agricultores y esa defensa de modelo y de justicia por un reparto justo del agua y de la PAC. Se trata de poner en valor el magnífico trabajo que realizamos esa mayoría social de agricultores de olivar tradicional, principalmente pequeños y medianos, que generamos riqueza y vida en nuestros pueblos. Y lo haremos poniendo en común estrategias para hacer las cosas mejor. Se trata de hacer continente, de divulgar, de extender modelos que sabemos que funcionan para valorizar el olivar tradicional”