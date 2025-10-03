Nace en Mercolleida la primera lonja estatal de Grasas y Harinas Animales que representa más de la mitad de la operativa del mercado español

Mercolleida ha puesto en marcha la primera Junta de Precios del sector de las Grasas y Harinas Animales de todo el territorio español. Aunque algunas de sus referencias ya se incluían hasta ahora en el sector de cereales de la propia lonja o también cotizaban en la lonja de Barcelona, esta es la primera vez que se constituye una lonja específica para este sector en España.

Esta nueva Junta cuenta con la participación de un número representativo de empresas implantadas en toda la península y con operativa relevante también en comercio exterior. En este sentido, es importante destacar también la participación de empresas dedicadas al biodiésel, una actividad que cada vez está ganando más peso en este mercado y que compite con las producciones destinadas a alimentación animal.

La nueva Junta de Precios, compuesta por un total de 11 empresas, está dividida en dos bloques. El primero corresponde al de las Grasas y Mantecas, formada por 8 empresas de referencia en el mercado y que representan de forma equitativa tanto a la parte compradora (Cegeco, Corporación Alimentaria Guissona, Piensos Costa y Repsol) como a la vendedora (Bioscor, Gracesa, Proteínas y Derivados y Valgrasa). El segundo bloque es el de las Harinas de Proteína Animal y lo componen la parte compradora (Affinity, Corporación Alimentaria Guissona, y Cotècnica) y la vendedora (Bioscor, Gracesa, Proteínas y Derivados, Saria y Valgrasa).

En conjunto, estas empresas representan una parte significativa del volumen de negocio del sector a nivel estatal, cuya industria cuenta con un elevado nivel de operaciones y un peso creciente en la cadena agroalimentaria. La lonja cotizará en un inicio grasas animales, mantecas y harinas de proteína animal (mixta, aves y porcino) e irá añadiendo en un futuro nuevos productos relacionados, como aceite de palma o de soja.

Las cotizaciones estarán referenciadas en destino Lleida (que es como se cotizaba hasta ahora) y en Ex Works, es decir, en cotización de salida de fábrica sin incluir porte ni otros gastos posteriores. Esto último permitirá tener una referencia homogénea para todo el país, ya que se elimina la distorsión del gasto del transporte, que varía según la distancia a destino.

Aunque Mercolleida ya lleva meses trabajando en el funcionamiento y puesta en marcha de esta nueva lonja, la primera sesión oficial de la Junta de Precios del sector de las Grasas y Harinas Animales ha tenido lugar este viernes, 3 de octubre. Su publicación se realizará a través de los canales habituales que Mercolleida mantiene con sus usuarios, consolidando así su papel como plataforma de referencia en la formación de precios agropecuarios en España.

La primera cotización se puede ver aquí.