Nace el World Pistachio Congress, el gran foro internacional del sector del pistacho que se celebrará en Toledo los días 17 y 18 de febrero

El sector del pistacho da un paso decisivo hacia su organización y proyección global con el nacimiento del World Pistachio Congress (WPC), que reunirá a productores, empresas, investigadores e instituciones para analizar los retos y oportunidades de un cultivo en plena expansión. Un nuevo proyecto que celebrará su primera edición los días 17 y 18 de febrero de 2027 en Toledo.

En España, el pistacho atraviesa una etapa de fuerte crecimiento también en nuestro país, con un incremento anual de la superficie cultivada de alrededor de 8.500 hectáreas. Castilla-La Mancha concentra cerca del 80% de la producción nacional, lo que sitúa a la región como un enclave estratégico para el desarrollo presente y futuro del sector. Este liderazgo productivo, reforzado por la existencia del centro de investigación de referencia El Chaparrillo, contribuye a la mejora continua del cultivo desde el punto de vista técnico y científico.

A pesar de este crecimiento, el sector del pistacho afronta todavía retos clave relacionados con la organización, la generación de conocimiento, la innovación, la internacionalización y la comunicación conjunta, aspectos fundamentales para consolidar su desarrollo y reforzar su posicionamiento a nivel global. Una realidad que puede abordarse gracias a una nueva herramienta colaborativa de proyección internacional como el World Pistachio Congress (WPC).

El WPC es un proyecto impulsado por Agrifood Comunicación, que cuenta con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, primer productor nacional, que aspira a convertirse en el principal evento mundial dedicado al pistacho en el mundo y en el gran punto de encuentro de todos los operadores de la cadena de valor a nivel internacional. El congreso reunirá a productores, empresas transformadoras, comercializadores, investigadores, técnicos e instituciones de los principales países productores y consumidores.

UNA MARCA INTERNACIONAL PARA UNIR A TODO EL SECTOR

El World Pistachio Congress nace con la vocación de consolidarse como una marca internacional de referencia, bajo la cual los distintos eslabones del sector puedan reunirse, compartir conocimiento y trabajar de forma conjunta para poner en valor el pistacho, mejorar su calidad y seguridad alimentaria, pero también su posicionamiento en los mercados e imagen tanto a nivel nacional como internacional.

El congreso tendrá carácter bienal y celebrará su primera edición los días 17 y 18 de febrero de 2027 en Toledo. El proyecto ya está en marcha y su página web estará disponible en breve, con un amplio programa de acciones bajo el lema «En ruta hacia el WPC», que incluirá presentaciones oficiales, jornadas técnicas en las principales zonas productoras internacionales, encuentros profesionales y diversas iniciativas de promoción del conocimiento dirigidas tanto a los consumidores.

El WPC contará con una estructura organizativa sólida, formada por un Comité de Honor, un Comité Organizador, un Comité Ejecutivo y un Comité Científico integrado por especialistas nacionales e internacionales, lo que garantizará el rigor del programa y la representación de todos los ámbitos del sector.