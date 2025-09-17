Nace el proyecto Imforest, la plataforma para la promoción de productos forestales no madereros como la trufa, la castaña o la resina

El proyecto IMFOREST lanza la plataforma de promoción de productos forestales no madereros (PFNM), un espacio digital que reúne a productos, productores y servicios vinculados a bosques gestionados de forma sostenible en un escaparate digital con productos como la trufa, la castaña o la resina, entre otros.

Este nuevo escaparate digital busca dar visibilidad a los recursos forestales no madereros como la trufa, la castaña, la resina, las plantas aromáticas y medicinales (PAM), las setas, el corcho, la miel y el piñón, además de promocionar servicios relacionados con ellos, como el micoturismo, el trufiturismo o el aromaturismo.

La inclusión de empresas, productores y entidades en esta plataforma y en el catálogo es totalmente gratuita y no implica ningún compromiso de permanencia. Para su difusión se utilizan únicamente datos públicos ya disponibles en webs corporativas u otras fuentes abiertas.

Las empresas interesadas que quieran formar parte de este proyecto solo tienen que inscribirse a través del apartado de contacto en la web https://plataforma-pfnm.imforest.es/

El proyecto Imforest cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Con esta iniciativa, el proyecto refuerza su compromiso de crear una red de empresas y entidades ligadas a los recursos forestales no madereros.

OBJETIVOS DE LA PLATAFORMA

El lanzamiento de la plataforma tiene tres grandes propósitos:

• Dar visibilidad a quienes trabajan con productos sostenibles procedentes de productos no madereros.

• Impulsar el consumo responsable y el comercio de proximidad, acercando productores y consumidores.

• Contribuir al desarrollo rural, ofreciendo nuevas oportunidades de promoción, turismo y diversificación económica.

Se busca que la plataforma sea un punto de encuentro entre productores y consumidores, y al mismo tiempo una ventana digital que muestre la riqueza de nuestros bosques y la importancia de gestionarlos de forma sostenible

Además de la promoción digital, el proyecto Imforest desarrollará acciones de difusión y marketing para reforzar la visibilidad de las empresas participantes y poner en valor los recursos forestales como motor de sostenibilidad.

Imforest tiene como objetivo impulsar la gestión sostenible de los bosques y fomentar el aprovechamiento responsable de los productos forestales no madereros, contribuyendo al desarrollo rural, la conservación de la biodiversidad y la creación de oportunidades económicas.