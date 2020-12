Nace el primer Avianza Challenge 2020 para incentivar el consumo de carne avícola en Delivery

Avianza, la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola, ha lanzado Avianza Challenge 2020, una iniciativa que tiene como objetivo dar a conocer las variedades de ave más representativas de nuestro país para la preparación de platos originales durante estas Navidades, entre ellos la pularda, el picantón, el capón, la pavita o la codorniz.

Además, se pretende mostrar a los restaurantes y locales de hostelería que deciden dar el salto a la comida a domicilio que hay interesantes alternativas en nuestra riqueza gastronómica para llegar con propuestas muy atractivas para sus clientes, explorando nuevas sensaciones, preparaciones y alternativas más allá de la comida rápida.

Y es que lejos de la idea de que la oferta gastronómica que se puede disfrutar desde casa es mucho más limitada, en Avianza creen que no es así. Las carnes avícolas ofrecen importantes propiedades nutritivas y son reconocidas como productos muy saludables. El reto es disfrutarlo en todas sus variedades a través de los servicios de delivery, más en un momento como las Navidades y con las restricciones a la movilidad en toda España.

Esta acción cuenta con la colaboración de la Academia Bocuse d’Or España y la consultora Linkers, así como Hosteleo, la plataforma online que agrupa a más de 650.000 profesionales del sector y 15.000 empresas. Esta iniciativa incorpora un concurso nacional donde los chefs de 6 escuelas de hostelería de nuestro país competirán por crear el mejor plato con las variedades más conocidas de ave, en un formato pensado para disfrutar a domicilio.

La opción de delivery está siendo una salida al cierre de muchos negocios y, ahora, esta tendencia no solo se está consolidando sino que va en aumento. Aunque no todos los platos parecen estar igual de presentes en las mentes de los cocineros. Platos de comida rápida, de fácil transporte y ágil elaboración copan las listas de las aplicaciones de comida a domicilio, pero existe un abanico de posibilidades infinito que no se está aprovechando y es igual de rentable y atractivo.

Entre los alimentos que tienen mayores posibilidades de desarrollo y que cuentan con la valoración positiva del público está la carne avícola. Productos como el pollo, las codornices o el capón son una alternativa saludable para disfrutar de la mejor gastronomía sin tener que encender un solo fogón. Y, para demostrarlo nace este primer Avianza Challenge 2020.

Esta iniciativa pretende además que los jóvenes chefs de toda España demuestren que se pueden preparar pedidos a domicilio donde la carne aviar sea la protagonista en la alta cocina, dando espacio al picantón, la pavita, la pularda o la codorniz. Una acción que pone en valor la riqueza de especies avícolas en nuestro país y su influencia en la gastronomía.

La participación es muy sencilla: los cocineros de las escuelas de hostelería deberán remitir sus propuestas de platos. De ellos, tres concursantes de cada escuela serán elegidos por la Academia Bocuse d’Or España, y deberán realizar sus platos delante de un miembro de la Academia en un máximo de dos horas. Tras probar los tres platos, se elegirá al finalista de cada escuela. Para finalizar, el jurado elegirá qué plato de cada finalista es mejor y se escogerá al ganador nacional, cuyo nombre se anunciará el 26 de diciembre.

Para un concurso tan especial de carne avícola, el jurado no podía ser menos, y por ello las valoraciones las emitirán los chefs Albert Boronat, ganador del Bocuse d’Or España 2019 y finalista de Bocuse d’Or Europe 2020; y Juan Pozuelo, director técnico de la Academia Bocuse d’Or España y Coach del Bocuse d’Or Spain Team 2020. Ellos serán los encargados de valorar la estética, la composición del plato, la argumentación de su creatividad y el formato ideado para el delivery; pero, sobre todo y como no podría ser de otra manera, su sabor.

Un total de seis escuelas de hostelería participarán en esta primera edición del Avianza Challenge, y cada una de ellas contará con la carne de un ave distinto, cuyo producto será suministrado por Avianza.

Así, la Escuela de Hostelería de Toledo tendrá que elaborar un plato a base de picantón, mientras que el IES Hotel Escuela de Madrid lo hará con pularda. En la Joviat Escuela de Hostelería de Manresa lo hará con codorniz, al igual que la Escuela de Hostelería Hofmann Barcelona. Por último, la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla se ocupará de las elaboraciones con pavita, y en la UCAM Grado Universitario de Gastronomía de Murcia lo harán con capón.

El ganador de cada escuela obtendrá un pack especial de productos y un diploma conmemorativo de la Academia Bocuse d’Or España, mientras que, además, el ganador nacional recibirá una chaquetilla que le acreditará como tal.

Para Jordi Montfort, secretario general de la Asociación Interprofesional Española de Carne Avícola, «esta iniciativa busca poner en valor la variedad de aves que tenemos en España y su aportación a la gastronomía de nuestro país. Además, es una forma de demostrar a los establecimientos de restauración que deciden dar el salto a la comida a domicilio que pueden contar con productos de calidad y no renunciar a la creatividad propia de la alta cocina, junto a algo muy importante, disfrutar del sabor original a través un buen plato de capón, pularda, pavita o codorniz.»