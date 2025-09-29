Nace el I Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid de la Fundación del Toro de Lidia, que se celebrará el próximo 18 de noviembre

Madrid celebrará el I Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid: Prensa y Toros el próximo 18 de noviembre, en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro. Una cita que pondrá el foco en la estrecha relación entre la prensa y el mundo del toro y reafirmará a la capital como epicentro internacional de la tauromaquia y de la cultura.

Organizado por la Fundación Toro de Lidia (FTL) con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, el proyecto cuenta con la dirección científica de Vicente Zabala de la Serna, jefe de la sección de Toros de El Mundo; y con la presencia de periodistas de gran relevancia en nuestro país.

Madrid ha sido, desde los orígenes de la tauromaquia moderna, la plaza clave donde se consagran las grandes figuras del toreo. En esta ciudad se ha escrito y se sigue escribiendo la historia de la tauromaquia. Además, la relación entre prensa y toros, que decayó a inicios del siglo XXI, vive hoy un notable resurgir, con más medios y autores de calidad, en lo que puede considerarse una nueva edad de oro.

Este congreso busca consolidar el liderazgo de Madrid en materia taurina, poner en valor la labor de los profesionales de la información y fomentar la presencia del toreo en los medios de comunicación.

El Congreso de Tauromaquia Villa de Madrid ya ha abierto oficialmente el plazo de inscripción, cuya participación será totalmente gratuita y podrá formalizarse a través de la web www.congresotorosmadrid.com. El encuentro está dirigido tanto a periodistas como a profesionales del sector taurino, aficionados a los toros y estudiantes de periodismo.