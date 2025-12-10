Nace CoRural, el nuevo grupo lácteo con 600 millones de euros de negocio y 1.400 productores que nace de la fusión de Clun y Leche Celta

Cooperativas Lácteas Unidas (Clun) y Leche Celta han alcanzado un acuerdo para constituir CoRural (Corporación Rural Láctea), una nueva empresa con sede en Santiago de Compostela que integrará a 1.400 productores y un volumen de negocio anual de 600 millones de euros.

Este nuevo grupo lácteo incluirá además a 800 personas empleadas, ocho plantas industriales y marcas reconocidas como Celta, Feiraco, Clesa, Únicla y La Vaquera, ha detallado CoRural este miércoles en un comunicado, en el que señala que Clun y Leche Celta conservarán su identidad.

La nueva corporación tendrá al ganadero «en el centro» y aunará la vocación de servicio al ganadero y al territorio de Clun y la capacidad industrial, tecnológica y comercial de Leche Celta, ha defendido.

CoRural ha asegurado que la alianza permitirá garantizar un «suministro estable» de leche, incrementar la capacidad de recogida y transformación, diversificar productos y ampliar la respuesta industrial ante las demandas del consumidor y de la distribución.

También tiene como objetivo reforzar la sostenibilidad económica de las ganaderías, «promoviendo un modelo que pone el foco en la estabilidad, la eficiencia y la capacidad de competir en la mayoría de las categorías lácteas».

Una vez obtenidas las autorizaciones necesarias por parte de las autoridades de competencia, el presidente de Clun, José Ángel Blanco, asumirá la presidencia de CoRural, mientras que las funciones de consejero delegado recaerán en los actuales directores generales de Leche Celta, Javier Bretón, y de Clun, Juan Gallástegui.

«CoRural da respuesta a la demanda histórica del sector de crear un gran grupo lácteo en Galicia, y siempre sobre la base de una cooperativa fuerte, al igual que sucede en los grandes grupos lácteos europeos», ha defendido Gallástegui.

Por su parte, Bretón ha asegurado que quieren optimizar los procesos de producción y diversificar productos: «Estaremos mejor posicionados en el mercado y en mejor situación para afrontar los cambios de ciclo en el sector».