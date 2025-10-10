Murcia ratifica una reducción de cosecha de limón Fino entre un 40 y un 45% aunque con unos precios buenos para los productores

La organización profesional agraria ASAJA Murcia ha advertido que «el inicio de la actual campaña 2025-2026, está marcado por una reducción de cosecha de entre un 40 y un 45%, una cifras algo por encima de sus propias previsiones del pasado mes de julio, según los datos facilitados por nuestros agricultores y los servicios técnicos de esta asociación.

Según ha explicado el presidente de la organización agraria murciana, Juan de Dios Hernández, «las causas de esta reducción, han sido la climatología inestable, con especial incidencia de las lluvias del pasado mes de marzo, la fuerte presencia de plagas y enfermedades (trips, araña roja, piojo…) con escasa eficacia de los tratamientos fitosanitarios por la prohibición de materias activas, así como también debido a la mala calidad de aguas de riego en determinadas zonas y la superproducción de la campaña anterior, sin la adecuada recolección en la época óptima o no recolección».

Al mismo tiempo, Juan de Dios Hernández puntualiza que «desde ASAJA, queremos resaltar que el inicio de campaña en cuanto a precios está siendo muy buena para los agricultores productores. Asimismo, nos gustaría matizar que al tener un alto porcentaje de merma de producción pues la rentabilidad no es satisfactoria por los elevados gastos de producción».

Además, Juan de Dios ha resaltado que «la oscilación de merma de cosecha hasta el 45% va a depender de la evolución de la plaga de araña». Fuentes de ASAJA Murcia también han señalado que «los precios de las primeras semanas de la campaña oscilan entre 0,65 €-0,70 €/kg todo limón y 0,80€- 0,85 €/Kg un corte».