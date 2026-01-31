Multitudinaria protesta de agricultores y ganaderos en Avila contra el acuerdo de Mercosur y los recortes en la PAC

Cerca de 300 tractores y cerca de un millar de personas procedentes de toda la provincia de Ávila se ha sumado este viernes en la capital abulense a las protestas del campo autonómico y nacional contra el acuerdo UE-Mercosur, según los datos de las organizaciones profesionales agrarias convocantes Asaja, Alianza UPA-COAG y UCCL).

Un día después de que se manifestaran en buena parte de las provincia de la Comunidad, agricultores y ganaderos abulenses han mostrado el malestar de su sector, protagonizando una tractorada con la que han solicitado un cambio de las políticas agrícolas y comerciales por parte de la Unión Europea.

«Por el futuro y por salud, no a Mercosur» ha sido el lema de una convocatoria, que ha partido de las inmediaciones de la basílica de San Vicente, junto al lienzo este de la muralla, para, tras detenerse ante de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, ha culminado frente a la Subdelegación del Gobierno.

Allí, entre el sonido del claxon de los tractores y de cencerros portados por algunos de los participantes, el periodista abulense, Gonzalo González de Vega, ha leído un manifiesto que ha sido registrado posteriormente en la sede del Ejecutivo central, mientras algunos de los asistentes pedía la presencia del subdelegado, Fernando Galeano.

Durante el trayecto, los tractores han portado pancartas con mensajes en los que podía leerse: «Mercosur stop, producto español»; «El campo no se vende, se defiende»; «De esa semilla del campo, nace el alimento para la ciudad. Si el campo no produce, la ciudad no come» o «Mercosur firmado, campo arruinado».

Además de protestar contra el acuerdo UE-Mercosur, los participantes han denunciado igualmente el recorte superior al 20 por ciento en el presupuesto de la PAC, el aumento de los costes de producción, la falta de control del lobo, los efectos de la fauna salvaje o la pérdida de rentabilidad.

CRÍTICAS A PSOE Y PP POR VOTAR EN CONTRA DE LLEVAR AL ACUERDO A LA JUSTICIA EUROPEA Y POR LOS DAÑOS QUE HARÁ EL ACUERDO AL SECTOR ABULENSE

Minutos antes del inicio de la tractorada, el presidente de UCCL Ávila, Francisco Robledo, ha subrayado el rechazo al acuerdo entre la UE y los países que conforman Mercosur, por considerar que puede llevar al «cierre de muchas explotaciones, tanto en la provincia como en toda España».

Tras rechazar que las reglas no sean iguales para ambas partes, Robledo ha criticado a PP y PSOE por «votar en contra de que este acuerdo vaya al Tribunal Europeo de Justicia», al tiempo que ha advertido de la entrada de productos procedentes de terceros países con estándares distintos a los europeos.

«Con otras calidades y otras formas de producirse, de cebarse y con herbicidas, pesticidas y con hormonas, con transgénicos que aquí están completamente prohibidos hace muchísimos años», ha argumentado el dirigente de UCCL, quien ha alertado del riesgo de desmantelar la producción europea, generando una dependencia exterior que podría derivar en «problemas de suministro».

Por su parte, el presidente de ASAJA Ávila, Joaquín Antonio Pino, ha afirmado que, ante la falta de rentabilidad del sector, el acuerdo UE-Mercosur «ha sido la gota que ha colmado el vaso», para sacar a la calle a agricultores y ganaderos.

Además de criticar el hecho de que se trate de un acuerdo «sin reciprocidad», Pino ha incidido en los efectos que esta situación puede tener sobre el consumidor, «al que va a dañar», con un encarecimiento de los alimentos, entre otras cuestiones.

Por su parte, el secretario provincial de UPA, Ventura González, ha destacado lo transversal de una protesta que a su juicio también reclama unos derechos que «son igualmente para el consumidor».

Igualmente, ha demandado una PAC «fuerte» y con un presupuesto que permita mantener vivas las explotaciones y el medio rural, ya que agricultores y ganaderos son los que «mantienen el medio rural vivo».