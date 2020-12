Multan a un ganadero con 9.900€ por un vertido de purines al prohibirlos durante 5 meses al año para contentar a los ‘urbanitas’

Un agricultor-ganadero se ha visto obligado a pagar 9.900 € por una supuesta infracción medioambiental, por un vertido de purines en tres parcelas el municipio de Santa Eufemia de Arroyo, en julio de 2018, tras la decisión municipal de prohibir este tipo de vertidos durante cinco meses al año, se´gun ha denunciado la UCCL,.para contentar a la llegada de ‘urbanitas’ que llegan a la localidad en los meses de verano.

El Ayuntamiento de Santa Eufemia del Arroyo es uno de los pocos municipios de la provincia de Valladolid que cuenta con una Ordenanza Reguladora del vertido de purines, estiércoles y otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, que contempla fechas mucho más restrictivas que el Decreto 4/2018, que establece las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas en Castilla y León.

El Decreto recomienda que no se aplique purín los sábados, domingos o vísperas de festivo, y otorga a los ayuntamientos protestad para modificar estas fechas mediante ordenanzas municipales. Esto es lo que ha aprovechado el Ayuntamiento de Santa Eufemia de Arroyo para prohibir la aplicación de purines y estiércoles de mayo a septiembre, «un periodo excesivamente abusivo», por lo que UCCL considera «totalmente desproporcionado que, durante cinco meses del año, se prohíba que los profesionales agrarios, puedan aplicar purín o estiércol sobre sus parcelas».

LA LLEGADA DE ‘URBANITAS’ EN LOS MESES DE VERANO NO PUEDE HACER PROHIBIR EL VERTIDO NECESARIO DE PURINES

UCCL quiere recordar que en ocasiones los ganaderos no tienen más remedio que aplicar purines sobre las parcelas, porque las balsas de purín tienen una cierta capacidad, que no pueden sobrepasar. Por otro lado, también creen que «hay que ser conscientes que los municipios, actualmente muchos en vías de desaparición, o gravemente afectados por la despoblación, durante todo el año viven los agricultores y ganaderos, que son los que dan de comer a toda la población, y porque en verano se llene de ‘urbanitas’ no significa que no pueda compatibilizarse ambas actuaciones. El estiércol y los purines son subproductos ganaderos que, utilizados de manera adecuada generan grandes beneficios al sector productor de alimentos, aunque en ocasiones pueden generar malos olores, no es posible que esto suponga una multa de 9.900 €. Según vemos desde la UCCL Valladolid, totalmente desproporcionado».

Además, según la organización agraria, el expediente de sanción, interpuesto por el Ayuntamiento de Santa Eufemia del Arroyo a un agricultor-ganadero con la participación de técnicos de la Diputación provincial, ha ocasionado el desembolso de 9.900 € a un agricultor–ganadero, que cuenta con graves irregularidades. Por un lado, de las parcelas que le denuncia algunas no es el titular ni las labra. En segundo lugar la realización del análisis de suelos, se realizó sin avisarle, para estar presente con animadversión ante el ganadero, en el expediente no aparece la parcela de donde se tomó la muestra, dicha muestra se recogió por un técnico de la Administración el 1 de octubre de 2018 donde ya estamos en periodo legal habilitado para echar purines, siendo vulnerado la cadena de custodia de la muestra, pues no consta que esta fuera precintada ni cuenta con una duplicación de la muestra.

Santa Eufemia del Arroyo municipio de la Comarca Tierra de Campos con una población menor de 100 habitantes tiene una normativa muy restrictiva para la aportación de purines, si queremos unos pueblos con personas tenemos que hacer compatible la actividad agrícola ganadera ya existe un Decreto autonómico que regula esta normativa medioambiental suficientemente restrictiva que limita la cantidad máxima de purines que se pueden aportar y las prácticas agrícolas a realizar, como para que los ayuntamientos las restrinjan más.