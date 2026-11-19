Lola Merino / Presidenta nacional de AMFAR (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural)

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, quiero poner el foco en las mujeres rurales que han decidido emprender, que han tenido valor para crear su propio negocio y construir su futuro profesional sin tener que abandonar sus pueblos.

Las mujeres siempre hemos tenido un papel esencial en el desarrollo económico y social del ámbito rural. Durante generaciones hemos trabajado en las explotaciones agrarias y ganaderas, en los negocios familiares, en el comercio y en tantos otros sectores. Sin embargo, durante mucho tiempo ese trabajo no ha tenido la visibilidad ni el reconocimiento que merecía.

Hoy las cosas están cambiando y las mujeres rurales están demostrando que tienen iniciativa, formación, capacidad empresarial y mucho talento. Lo hacen en la agricultura y la ganadería, pero también en la hostelería, el turismo rural, la industria agroalimentaria, la artesanía, el comercio y los nuevos negocios vinculados a las tecnologías.

Los datos son una buena muestra de esta realidad. Los datos sobre mujeres trabajadoras autónomas en el ámbito rural recoge que el 54 % de las iniciativas emprendedoras rurales están lideradas por mujeres. Además, el porcentaje de mujeres ocupadas que son empresarias alcanza el 17,4 % en el ámbito rural, frente al 10,1 % en las zonas urbanas. Son cifras que demuestran que las mujeres rurales no solo participan en la economía de sus municipios, sino que tienen un papel protagonista en la creación de actividad y empleo.

Hay otro dato que me parece especialmente significativo: el 79 % de las mujeres emprendedoras rurales inicia su actividad por la necesidad de encontrar una salida laboral ante la falta de oportunidades. Esto nos tiene que hacer reflexionar. Muchas mujeres no emprenden porque tengan un camino fácil por delante, sino porque deciden buscar una alternativa, asumir riesgos y crear su propio puesto de trabajo allí donde viven.

Pero no podemos hablar de emprendimiento femenino sin hablar también de las dificultades. La financiación, la burocracia, la falta de asesoramiento cercano, las dificultades para acceder a la formación y la digitalización o los problemas de conciliación siguen siendo obstáculos importantes.

Por eso, creo que no basta con animar a las mujeres a emprender. Hay que acompañarlas, facilitarles el acceso a ayudas y financiación, ofrecerles formación adaptada a sus necesidades y eliminar las trabas que muchas veces encuentran cuando quieren poner en marcha un negocio por ello en AMFAR disponemos de un servicio de acompañamiento y asesoramiento laboral que cuenta con la financiación de la Diputación provincial de Ciudad Real.

Son necesarias medidas concretas y eficaces y debemos prestar atención a las mujeres jóvenes. No podemos permitirnos que tengan que marcharse de sus pueblos porque no encuentran oportunidades laborales para desarrollar su proyecto profesional.

El emprendimiento femenino es la herramienta para frenar la despoblación, generar empleo y mantener vivos nuestros municipios. Desde AMFAR llevamos muchos años trabajando precisamente en esa dirección, defendiendo los derechos y los intereses de las mujeres rurales, promoviendo su formación, su incorporación al mundo laboral y su participación en la actividad económica.

Sabemos que cuando una mujer emprende, los beneficios no se quedan únicamente en su negocio. Se generan oportunidades para otras personas, se dinamiza la sociedad, se mantienen servicios y se contribuye al desarrollo de toda una comunidad.

Quiero destacar también la importancia del asociacionismo, la colaboración y el intercambio de experiencias son fundamentales. Ninguna mujer debería sentirse sola cuando decide emprender. Necesitamos redes de apoyo, espacios donde compartir conocimientos y organizaciones que nos ayuden a defender nuestros intereses.

El ámbito rural tiene recursos, talento y muchas posibilidades de crecimiento. Lo que necesitamos es que las mujeres puedan aprovecharlas en igualdad de condiciones. No podemos seguir hablando de igualdad de oportunidades si una mujer tiene más dificultades para acceder a financiación, formación o servicios simplemente por vivir en un municipio pequeño.

En este 19 de noviembre quiero reconocer a todas las mujeres que han apostado por emprender en el ámbito rural, a las que han abierto un negocio, a las que han continuado con una explotación familiar, a las que han innovado y a las que cada día trabajan para sacar adelante sus proyectos. Y también quiero animar a todas aquellas que tienen una idea y todavía no se han atrevido a dar el paso.

Porque cuando una mujer emprende en un pueblo, no solo está construyendo su futuro. Está contribuyendo al futuro de todo su territorio.

Desde AMFAR lo tenemos claro: sin mujeres no hay desarrollo rural, y sin emprendimiento femenino no hay pueblos con futuro.