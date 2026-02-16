¿Moderación en las promesas?: Planas dice que se busca «algún nivel de compensación» para los afectados por el temporal

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este lunes 16 que se buscará «algún nivel de compensación» para los agricultores y ganaderos afectados por el temporal de las últimas semanas y ha resaltado la pérdida de renta que han sufrido los profesionales del sector.

Durante su intervención en la conferencia «España: potencia agroalimentaria», en el marco de los Desayunos del diario ‘Córdoba’, el ministro ha señalado que existen muchos productos destruidos por el temporal, como la naranja o la aceituna, y, por tanto, «tienen un valor muy inferior desde el punto de vista del mercado», por lo que ha reiterado la necesidad de establecer «algún nivel de compensación» para los afectados.

Planas ha señalado que las medidas que se adopten priorizarán a quienes «tienen un seguro agrario establecido», mientras que ha establecido la necesidad fundamental de «recuperar y mantener la capacidad productiva» y «recuperar» también los caminos rurales y las infraestructuras dañadas por el temporal.

Respecto al acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, Planas ha manifestado que los argumentos en contra «son los mismos de Francia de hace 30 años», y ha recordado que ahora se podrá acceder a un mercado potencial de 300 millones de consumidores en mejores condiciones que las actuales.

Además, ha aludido a los pactos comerciales con Indonesia y la India, si bien éste último estará centrado en el desarrollo de la Inteligencia Artificial, un ámbito en el que el país asiático está «muy interesado», ya que en España está «mucho más avanzado de lo que la gente piensa».

Durante su intervención, Planas ha expuesto que la producción agraria española se situó el año pasado en 75.600 millones de euros, la cuarta de toda la Unión Europea y que la renta agraria alcanzó los 41.200 millones de euros, la más alta del continente, mientra que las exportaciones en el sector llegaron a 77.200 millones de euros con un superávit de 18.300 millones de euros.